Pilli: 5 kişiye test yapıldı, sadece 1’i pozitif

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez görülen korona virüsüne karşı alınan önlemler hakkında bilgi veriyor.

Pilli’nin açıklamasının önemli satır başları şu şekilde;

3 otel de detaylı şekilde ilaçlandı. Hijyen çalışmaları en iyi şekilde uygulandı.

Tedbirlerimiz arttırıldı. Sivil Savunma ve ekipler havaalanı ve toplumsal yerlerde ilaçlamayı yaptı.

Mağusa belediyesi de üzerine düşen görevleri yaptı. Bu turistlerin gittiği yerlerde ilaçlanmıştır.

Sağlık personellerimiz de geçiş noktalarında 2 ye çıkarıldı.

Salgın ülkelerinden gelenler, ateşi olanlar, en küçük şüpheliler içeriye alınmıyor. Tüm çalışmalar devam ediyor. Açık olan kapılar da dün ilaçlandı, bugün de devam ediyor.

Okullar ilaçlanıyor

Az önce eğitim bakanı ile de konuştuk ilaçlamalar devam ediyor

Bunlar sadece tedbirdir. En iyi hizmet için bunu yapıyoruz.

İleride de bu tip virüslerle yaşamak zorundayız. Gerekli hijyen şartlarına uymak zorundayız. Salgın olsa da olmasa da bu çalışmaları yapacağız. Camiler, halkın sık gittiği yerlerde ilaçlanacaktır.

En önemlisi herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Özel dükkanlar, marketler, kahveler, basit yöntemlerle temizlik yapmasın, hijyen şartlarına uysun.

Halk rahat olsun demiyorum ama panik de olmasın. Herkes kendine düşeni yapsın. Yaparsak, önlem alırsak hiçbir şey olmaz.

En önemlisi herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Özel dükkanlar, marketler, kahveler, basit yöntemlerle temizlik yapmasın, hijyen şartlarına uysun.

Halk rahat olsun demiyorum ama panik de olmasın. Herkes kendine düşeni yapsın. Yaparsak, önlem alırsak hiçbir şey olmaz.

Kişiler eğer hasta ise, öksürüyorsa, önlem alsın. Hasta olan kişi normal cerrahi maskelerden kullansın, dışarıya çıkmasın, koltuk arasına öksürsün, eline değil. Hastalık temas ile bulaşıyor.

Geçişlerde sağlık personeli artırıldı

Kara sınır kapılarında sağlık personeli 2’ye katlandı. Kalabalık otobüs grupları geri gönderiliyor, ateş, öksürük, sıcaklığı olanlar içeriye alınmıyor, salgın bölgesinden gelenler alınmıyor. Bu kurallara uyuyoruz ama hayat devam ediyor.

Virüs bir şekilde gelebilir ama önemli olan bunu asgari düzeye düşürmektir.

“Sık sık eller yıkanmalı”

En fazla bulaşma şekli el ile temastır. Bu nedenle sık sık eller yıkanmalı, öksürüyorsa maske kullanmalı.

Fırsatçılar ortaya çıktı, bunun üzerine gideceğiz, tedbir alacağız. Biz maske getirip halka dağıtacağız. Bu maskelerin ne kadar ve nasıl takılacağını da uzmanlardan takip etsinler. Bu maskeyi bilinçli şekilde kullanmalıyız. Yıkanan maske asla kullanılmamalıdır. Cebinize koyduğunuz maskeyi çıkarıp kullanmayınız. Hasta değilseniz maske takmayın. Maskeyi hasta olan kişi bulaştırmasın diye takar. Biz elimizle başkasına temas edip bulaştırmamamız için özen göstermeliyiz.

Türkiye’den ekip

Karantinada bir kişi var. Başka biri yok. Biz dünya sağlık örgütünün uyguladığı çalışmalarla mücadele ediyoruz. Gereken önlemleri alıyoruz. Halkımız bize güvenip, onlar da gerekli bireysel tedbiri alsın. Çok şey atlattık bunu da atlatırız. Şu anda salgın yoktur. 1 kişide görüldü ve durdurmaya çalışıyoruz.

Yol haritası belirledik, uzmanlarla bunu netleştirdik.

Az önce Türkiye’den iki Halk Sağlığı uzmanı ile de görüştük. Buradaki uzmanlarımız ve bilgi birikimimizi ile de çalışmalarımız sürüyor. Burada şu an bir ekip var.

Malzeme sıkıntımız yok, olası salgın için stoklarımızı arttırıyoruz. TC’den de bazı araç gereçler bize gönderilecek.

5 kişiye test yapıldı, sadece 1’i pozitif

5 kişide test yapıldı, 5’i de negatiftir. Diğer vakalar sadece gözlem altında. Bugün otelde olan kişiler hala misafirimiz. Pozitif hasta sayısı sadece 1 kişi.

Onların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz.