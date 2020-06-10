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Pilli: 48 test, pozitif vaka yok

Pilli: 48 test, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 48 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 48 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

10 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 48   
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.601  
Toplam Vaka Sayısı- 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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