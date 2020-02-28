Pilli: "291 hastanın 103'ü sevk edildi"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah medyana gelen yangın olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son tahliye rakamlarını açıkladı. Pilli, 291 hastanın 103'ünün farklı hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 11’i bebek 52, Kolan Hastanesi'ne 22, Girne Akçiçek Hastanesi’ne 14, Mağusa Devlet Hastanesi’ne 15 hasta sevk edildi.

Pilli açıklamasının devamında; "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Maddi hasarın ne kadar olduğu daha sonra açıklanacak. Kolan hastanesine doktor ve yatak takviyesi yapıldı. Çok büyük bir başarı le tahliyeler yapıldı, maalesef 2 hastamızı kaybettik. Bütün vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız yardım yapma taleplerini iletiyor. Hastane çok kısa sürede hizmete girecek. Acil Servis muhtemelen önümüzdeki hafta açılacak. Hastalar içerisinde (yangın sebebi ile) ağır olan, durumu ciddi olan yoktur. Güneyden gelen yardım teklifine teşekkür ettik. Göğüs, enfeksiyon, diyaliz, psikiyatri, poliklinik, diş, ayakta tanı laboratuvarlar hizmet veriyor. Diğer bölümler boşaltıldı. (Corona Virüsü) Çin'den ve İran'dan gelen yolcular kabul edilmeyecek" dedi.

Tatar: "Yarın tablo daha net ortaya çıkacak"

Başbakan Ersin Tatar, "YDÜ Hastanesi, Kolan Hastanesi ve diğer özel hastaneler ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Olağanüstü bir çaba ortaya konuldu. Maliye Bakanı'na talimat verdim, başka kalemlerin iptali ile kaynak hastaneye aktarılacak. Esas sıkıntı 2. Katta, Anjiyo Bölümü'ndedir. Yarın tablo daha net ortaya çıkacak. Bizim teşkilatlarımız ve özel hastanelerimiz ile bu sorunun üstesinden geldik. Hem devlette hem de özel hastanelerimizle sorunu çözdük. Güneyden gelen yardıma ihtiyaç yok. Bazı iş adamları aradı, yardım kampanyası düzenleyecekler. Vakıflar İdaresi'ne de teşekkürler, 1 Milyon TL bağışladılar. Bu bir fırsat, bir kere daha bu kadar hastayı nasıl tahliye edeceksiniz? Hastalar tahliye edilmişken, bunu fırsata çevirelim, orayı pırıl pırıl boyayalım" ifadelerini kullandı.