Pilli: "2 yeni vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 2 yeni vakaya daha rastlandığını açıkladı. Mecliste konuşan Pilli "Evet, 27 vaka vardı, bugün 2 vaka daha tespit edildi, 29 oldu" dedi.

Bugün 2 Pozitif vaka olduğunu belirten Pilli, “27 günde 27 vaka, 2 vaka da bugün, toplam 29 vakamız var. Bugünkü 2 yeni vaka yurt dışından geldi. Temas vakamız hiç yok. Bu hastaların hepsini pandemi hastanesinde değil, pandemi hastanesinde de tutuyoruz. Pozitif olan fakat hiçbir bulgusu olmayan hastalar da var, bunlar Covid-19 otelimizde bekletiyoruz. Tüm hastaların genel durumu iyidir.” dedi. Meclis Kürsüsünden konuşan Pilli, “Hem hastaların sağlığı hem de çalışanların sağlığını korumakla yükümlüyüz. Diş bölümü ve Endoskobi bölümünün Bayram haftası içinde taşınacağını dile getiren Pilli, Ayaktan tanı bölümünün her şeyiyle bir Pandemi hastanesi olacağını açıkladı. Yatak kapasitesini 50 yatak olarak arttırdık. Bunların tümü boş alanlardı. Hastanemizi en üst seviyede kullanıyoruz.” dedi. Pilli, 5 gündür hastaneye gittiğini ve korkulacak bişey olmadığını belirterek, “Dışarıda daha çok tehlike var, maksat halkı paniğe sokmak değildir. Halkı paniğe sokanlar çok konuşanlardır” dedi.

Meclis kürsüsünde Cemal Özyiğit ile de sözlü münakaşaya giren Pilli, gergin dakikalar yaşadı. Pilli, “Bende çalışma ruhu var, bu yüzden yüksek sesle konuşuyorum, kötü amaçla değil” dedi.

Meclisteki vekillere seslenen Pilli, “Sizden yardım istiyorum, söyleyin yapalım, bu koltuklarda oturmak, konuşmak başka, burada olmak başka” dedi. Cemal Özyiğit’in Bilim Kurulu kararını anımsattığı Pilli, “Bilim Kurulu biziz” dedi.

“Hızlı test yapmak öyle kolay değil”

“Gerekirse 3 test yapalım deniliyor ama öyle kolay değil” bugünkü vakalarla ilgili de açıklama yapan Pilli, “7 gün veya 24 gün sonra çıkan vakalar da kuluçka dönemine göre de olabiliyor.

Gelen yolcuların hepsini karantinaya koyacaksak kapıları açmamamız lazım. Ekonomiyi de sağlığı da düşünmek, sosyal yönü de düşünmek gerek. Önemli olan sağlığımızı da güvence altına almak en iyi yöntemi sürdürmeliyiz. Gerekirse 3 test yapalım deniliyor ama hızlı test yapmak öyle kolay değil. Bu yöntemi tüm gelen yolcularda kullanmayız, bunun uygulaması çok zordur.” dedi.

“Gezi amaçlı güneye geçilecekse yaptığımız testlerden ödeme aldık”

Test sayısının arttırılmasıyla ilgili de bilgi veren Pilli, bunun personelin artışıyla paralele arttığını anlattı.

Kıbrıs’ın güneyine geçen işçi, öğrenci gibi vatandaşlardan para alınmadığını anlatan Pilli, “Gezi amaçlı güneye geçilecekse yaptığımız testlerden ödeme aldık, ardından test fiyatlarını da düşürdük. YDÜ ile de protokol imzaladık” şeklinde konuştu.

“24 saat çalışan bir temas takibi ekibimiz var”

Temas takibiyle ilgili de bilgi aktaran Pilli, “24 saat çalışan bir ekibimiz var, onlara laf söylettirmem. Gece gündüz, uyumadan çalışıyorlar. Bu alanda personel eksikliği vardı, tamamladık, Türkiye’ye kadar hasta takibi yapıyorlar” dedi.

“Otelse otel, kişiyse kişi, herkese soruşturma var”

Yurt dışından gelen yolcuların takibi için şahıslara imzalattırılan taahhütnamelerin otel sahiplerine de imzalattırılacağını anlatan Pilli, dün 2 kişiye soruşturma başlattıklarını kaydetti. “Otelse otel, kişiyse kişi, herkese soruşturma var” diyen Pilli, bununla ilgili yeni uygulamalar olduğunu ifade etti.

“Ateş Polikliniği yarın yeniden açılıyor, bugünkü vakaların temaslıları bulundu”

HP Milletvekili Jale Refik Roger’in “Ateş Polikliniği’ni yeniden hizmete sunmayı düşünüyor musunuz? Ateşi olan kişilerin normal servise gitmesi bulaş riskini arttırıyor” sorusunu da yanıtlayan Pilli, “Yarından itibaren bu klinik yeniden çalışır duruma gelecek.

Ülkeye gelen ve Gönyeli Belediyesi’nde çalışan kişinin yurt dışından bulaştığı ve ülkeye geldiği, 7 gün içinde ülkede temas ettiği herkesin gözlem altında. Bu kişi hastaneye de gitti ama doktoru maskeli ve eldivenli muayenesini yaptı.” dedi. Bu günkü ikinci vaka ile ilgili de yorum yapan Pilli, “Bu vaka da Türkiye’deydi, ülkeye yeni geldi, temaslıları bulundu, bu da kontrol altına alındı.” dedi.

“Dâhiliye, çocuk, ne doktoru varsa gelsin, hepsini alacağım”

Meclis kürsüsünde kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Pilli, ‘işe alımlarla’ ilgili yapılan eleştirilere “15 personel alımında da adil davrandık, her partiden kişi aldık.

Bu ülkede doktor ihtiyacı var, ihtiyacımız doğrultusunda alıyoruz. Dâhiliye, çocuk, ne doktoru varsa gelsin, hepsini alacağım” yanıtını verdi.

“Güneydeki iç temas artarsa tedbirlerimizi de arttıracağız”

Güneyde iç temas başladığı gerekçesiyle tedbirlerin arttırıldığını anlatan Pilli, “Biz de bu konuyu yeniden konuşacağız. Oradaki iç temas artarsa tedbirlerimizi de arttıracağız. Yaptığımız rastgele testleri 15 günde 1 değil, 7 günde bir yapacağız, herkese yapacağız. Amacımız herkesin hayatını zorlaştırmak değil” dedi.