Pilli: 100 yataklı hastanenin temeli atılıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yanına inşa edilecek olan 100 yataklı pandemi hastanesinin projesinin hazır olduğunu, gereken çalışmaların tamamlandığını ve temelinin çok kısa süre içinde atılacağını açıkladı.

Pilli, temel atmanın ardından çok hızlı bir şekilde hastane inşaatının tamamlanması yoluna gidileceğini kaydetti.

Ali Pilli, bu hastanenin yapılmasında en büyük amaçlarının hem Covid-19 vakalarına hizmet vermek hem de pandemi geçtikten sonra sağlık alt yapısına güç katacak bir enfeksiyon hastanesini yaratmak olduğunu söyledi.

Pandemi kliniği hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamasında 2019 Aralık ayından itibaren, ortaya çıkan Covid- 19 hastalarına daha iyi hizmet vermek için altyapıyı geliştirmeye başladıklarını da belirterek, şu anda Lefkoşa’daki Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi.

Burasının tamamen Covid-19 hastalarına ayrıldığına işaret eden Pilli, merkezin 2. Katının 45-50 yatak kapasiteli olduğunu ve tamamen yoğun bakım olabilecek duruma geldiğini anlattı.

Covid-19 hastalarının yoğun bakım ihtiyacı olması durumunda orda tedavi görebileceğini kaydeden Pilli, Merkezin alt katının da 50 yatakla hizmet verebilecek şekilde hazır olduğunu ifade etti.

Covid-19 hastalarının hepsinin hastanede kalacak diye bir durum olmadığını belirten Pilli, şu anda hastaların kaldığı iki otel olduğunu ve hastaların kaldıkları otel sayısının gerekmesi halinde artırılabileceğini söyledi.

İzole şartlarına uymayanlar için gereken yapılacak

Yurt dışından gelenlerle ilgili olarak da Bakan Pilli, yurt dışından gelenlerin test sonuçları çıkıncaya kadar izole olacakları yönünde bir taahhütname imzaladıklarını ancak bunlara uyulmadığını söyledi

Bunların kontrolü amacı ile ekipler kurulduğunu belirten Pilli, her bölgede ekiplerin İlçe Emniyet Kurulları ile birlikte kontroller yapacağını söyledi.

Pilli, taahhütnameye uymayanlar ile ilgili gerekenin yapılacağını vurguladı.

Türkiye ile karşılıklı kontrol

Pilli, “Yurtdışından gelenlerin testlerini kontrol amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile bakanlığımız arasında bir e-nabız var. Elektronik ortamda yüklenmeyen hiçbir testi taşıyan kişiler uçağa veya gemiye alınmayacak. Mutlaka e-nabızdan geçecektir. Elektronik ortamda yüklü testler kabul edilecek” dedi.