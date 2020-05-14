Pileli Kıbrıslı Türklerin eylemi Rum basınına yansıdı

Kıbrıs Rum basını, Pile’de yaşayan ve Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışan Kıbrıslı Türkler ile kuzeyde yaşayan ve Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türklerin dün Beyarmudu kapısında düzenledikleri protesto gösterisine geniş yer verdiler.

Alithia gazetesi “İşgal Bölgeleri Yavaşça Kaynıyor – Baskılar ve Tartışmalar Artıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Pile’de yaşayan ve kuzeyde çalışan Kıbrıslı Türkler ile KKTC’de ikamet ettikleri halde güneyde çalışan ve sınır kapıları kapalı olduğu için işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türklerin dün Beyarmudu sınır kapısındaki eylemine geniş yer verdi.

Gazete, coronavirüs önlemleri ve sınır kapılarının kapatılması sebebiyle ekonomik darboğaz yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk hükümetine yönelik baskılarını günbegün arttırdığını, Kıbrıs Türk hükümetinin ise 14 gün karantina uygulamasında ısrar eden Kıbrıs Rum hükümetini suçladığını iddia etti.

Haberde, dünkü protesto eylemi ve Kıbrıslı Türk siyasilerin açıklamalarına fotoğraflarla geniş yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Barikatlar Konusunda İşgal Bölgelerinde de Hareketlenme”

Politis: “Protestolar Gündelik Olay”