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Pileli annelerden eylem

Pileli annelerden eylem

Pilede yasayan Kıbrıslı Türkler yeniden eylem yapıyor.

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Pilede yasayan Kıbrıslı Türkler yeniden eylem yapıyor. Kuzeye geçmek isteyen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına PCR testi yapılmadığı için Pile köyüne dönmelerine izin verilmiyor. Pileliler su sıralarda SBA barikatında eylem yapıyor.

Pileli annelerin eylemi SBA barikatında devam ederken, Kıbrıslı Türk işçilerde barikatın kapalı olması nedeniyle kuzeye geçemiyor.

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Fotoğraflar Devrim Demir

 

 

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