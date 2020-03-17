Pile’den geçişlere sınırlama yok

Beyarmudu- Pile geçiş noktasında da bu akşam saatlerinden itibaren geçişlerin sınırlandırılmasına ilişkin girişim olduğu belirtildi.

Pile Muhtarı Veysal Güden, yapılan girişimler sonucunda bu yöndeki kararın geri çekildiğini ve geçişlerde sınırlamanın söz konusu olmayacağını açıkladı.

Beyarmudu- Pile geçiş noktasında da bu akşam saatlerinden itibaren geçişlerde ‘sınırlandırılma' girişimi olduğu fakat yapılan girişimlerin ardından bu yönde alınan kararın geri çekildiği öğrenildi.

YENİDÜZEN'e konuşan Pile Muhtarı Veysal Güden’in İngiliz Gümrük Kontrol noktasındaki Gümrük ve Muhaceret Birimi’nin kuzeyden güneye geçişlerde sınırlandırma getirme yönündeki kararın, yapılan girişimler sonucunda geri çekildiğini açıkladı.

Önceki günden itibaren bu yöndeki duyumları nedeniyle Pile Halkı’nı bu duruma hazırladıklarını ifade eden Muhtar Güden, bu güne kadar SBA kontrol noktasında bir sıkıntı yaşamadıklarını, kuzey geçiş noktasında ise Kıbrıslı Türkler olarak tedbirlerden muaf olduklarını anımsattı.

Güneyde vakaların artışı, Üsler’de çalışan iki kişide pozitif sonuç test edilmesi üzerine geçiş noktalarındaki bu uygulamanın beklenildiğini belirten Güden, bu nedenle dünden bu yana Pilelilere gerekli tedariki yapma tavsiyesinde bulunduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını da kaydeden Muhtar Veysal Güden, oluşabilecek özel gereksinimlerin tedariki için kuzeydeki makamların temasının önemine işaret etti.

Uygulamanın Pile Halkı’nda bir sıkıntı yaratacağını, sonuç olarak kuzeyde hem kamuda, hem de özel sektörde çalışan çok sayıda Pileli olduğu gibi, tıbbı ve gıda ihtiyaçlarının da kuzeyden karşılandığını belirtti.