Pile’den de geçişlere sınırlama

Beyarmudu- Pile geçiş noktasında da bu akşam saatlerinden itibaren geçişler ‘sınırlandırılıyor’.

YENİDÜZEN'e konuşan Pile Muhtarı Veysal Güden’in verdiği bilgiye göre; İngiliz Üsler Polisi bu akşamdan itibaren kuzeyden güneye geçenler ya ‘sağlık sertifikası’ sunacak, ya da geçişte 14 gün karantinaya alınacak.

Önceki günden itibaren bu yöndeki duyumları nedeniyle Pile Halkı’nı bu duruma hazırladıklarını ifade eden Muhtar Güden, bu güne kadar SBA kontrol noktasında bir sıkıntı yaşamadıklarını, kuzey geçiş noktasında ise Kıbrıslı Türkler olarak tedbirlerden muaf olduklarını anımsattı.

Güneyde vakaların artışı, Üsler’de çalışan iki kişide pozitif sonuç test edilmesi üzerine geçiş noktalarındaki bu uygulamanın beklenildiğini belirten Güden, bu nedenle dünden bu yana Pilelilere gerekli tedariki yapma tavsiyesinde bulunduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını da kaydeden Muhtar Veysal Güden, oluşabilecek özel gereksinimlerin tedariki için kuzeydeki makamların temasının önemine işaret etti.

Uygulamanın Pile Halkı’nda bir sıkıntı yaratacağını, sonuç olarak kuzeyde hem kamuda, hem de özel sektörde çalışan çok sayıda Pileli olduğu gibi, tıbbı ve gıda ihtiyaçlarının da kuzeyden karşılandığını belirtti.

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