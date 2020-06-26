Pile'deki çocuklara PCR testi
Pile’de yasayan Kıbrıslı Türkler bu kez çocuklara PCR Testi yaptırmak için barikata geldi
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Beyarmudu geçiş noktasında hareketli saatler yaşanıyor. Pile’de yasayan Kıbrıslı Türkler bu kez çocuklara PCR Testi yaptırmak için barikata geldi
Aileleri ile geçiş noktasına gelen ve aralarında bir bebeğin de olduğu yaklaşık 60 çocuğun test işlemi başladı.
Fotoraflar Devrim Demir
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Etiketler : pile, beyarmudu geçiş noktası
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