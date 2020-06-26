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Pile'deki çocuklara PCR testi

Pile'deki çocuklara PCR testi

Pile’de yasayan Kıbrıslı Türkler bu kez çocuklara PCR Testi yaptırmak için barikata geldi

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Beyarmudu geçiş noktasında hareketli saatler yaşanıyor. Pile’de yasayan Kıbrıslı Türkler bu kez çocuklara PCR Testi yaptırmak için barikata geldi

Aileleri ile geçiş noktasına gelen ve aralarında bir bebeğin de olduğu yaklaşık 60 çocuğun test işlemi başladı.

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Fotoraflar Devrim Demir

 

 

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