Pile’de yine geçiş krizi



Pile’de yaşayan bir grup Kıbrıslı Türk, PCR testi olmadığı için 12 yaş altı çocukların Pile’ye dönüşüne izin verilmediği gerekçesi ile “SBA barikatında” eylem yaptı.

Pile’de Kıbrıslı Türk 12 yaş ve altı çocukların kuzeyden güneye dönüşündeki sorun halen aşılmadı.

Sağlık Bakanlığı’nın 12 yaş ve altı çocuklara PCR testi yapılmaması kararı nedeniyle geçiş noktasında yine sorun yaşandı.

İngiliz Polisi tarafından, 12 yaş ve altı çocukların, PCR testi yapılmadığı için kuzeye geçtikten sonra Pile’ye geri dönemeyeceği belirtildi.

Geçiş noktası eylem nedeniyle bir süre kapandı…

İngiliz Polisi Beyarmudu Geçiş Noktası’ndan kuzeye geçmek isteyen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına PCR testi olmadığı için Pile’ye dönüşlerinde izin vermeyeceğini bildirdi, bir grup Kıbrıslı Türk kucaklarında çocuklarıyla geçiş noktasında eylem yaptı.

Pilelilerin eylemi SBA barikatında devam ederken, Kıbrıslı Türk işçiler de barikatın kapalı olması nedeniyle kuzeye geçemedi.

Pile Muhtarı Güden: “Çocukların PCR testi olmadığı için İngiliz polisi sıkıntı yaratıyor, köye girişleri engelleniyor”

Pile Muhtarı Veysal Güden, 12 yaş altı çocukların PCR testi olmadığı için köye girişlerde sorun yaşandığını söyledi.

Güden, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada Pilelilerin kendi talepleri ile zor ve sıkıntılı bir test olması nedeniyle 12 yaş altındaki çocuklara bu testin yapılmadığını, KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da bunu kabul ettiğini kaydederek “Çocukların PCR testi olmadığı için İngiliz polisi sıkıntı yaratıyor, köye girişleri engelleniyor” dedi.

Muhtarlık olarak hem Dışişleri Bakanlığı hem de İngilz Yüksek Komiserliği ile temasta olduklarına dikkat çekerek sorunun çözüleceğine inanç belirtti.

Güden, “Haklı olarak Pileliler de bir reaksiyon gösterdi. Sorunun yarın (bugün) çözüleceğini düşünüyoruz” dedi, 12 yaş altı çocukların şimdilik öyle giremeyeceğini söyledi.