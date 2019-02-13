Pile’de haraç çetesine tutuklama

Pile’de bulunan Kıbrıslı Rumlara ait kumarhanelerden haraç toplamaya çalışan dört kişilik bir çete tespit edildiği, çete mensubu iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Rum polisinin aldığı şikayet üzerine başlattığı soruşturma sonrasında, Pile’deki kumarhanelerden birinden koruma karşılığı haraç talep eden, yaşları 42 ve 41 olan iki kişiyi Larnaka’da tutukladığını yazdı.

Habere göre aynı çetenin üyesi olan iki kişi daha aranıyor.