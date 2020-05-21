Pile’de geçişler başlıyor

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Corona Virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda Pile’de yaşayan yurttaşların da genel kurallara dahil edilmesine ilişkin 451-2020 sayı ve 18.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen uygulamanın sona erdirilmesine ve Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı‘nın yetkili kılınmasına ve 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılmasının sağlanmasına karar verdi.