Pile’de geçiş eziyeti!

Beyarmudu- Pile Geçiş Noktası’nda her gün yaşanan yoğunluk, özellikle güneyde çalışanlar için ödeme günü olan Cuma günleri izdihama dönüşüyor.

Bölge halkının zaman zaman eyleme dönüşen tepkisine neden olan bölgedeki geçiş noktasındaki tıkanıklık, dün yine uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Söz konusu geçiş noktasında hemen her gün yoğunluk yaşandığı ama özellikle de güneyde çalışanların ödenme günü olan Cuma günleri, uzun araç kuyruklarının köyün içine kadar uzadığı ifade edildi.

Özellikle Pile’den Beyarmudu’na yaşanan yoğunluğun nedenleri arasında, Kıbrıslı Rumların alış veriş ve akaryakıt almak için kuzeye geçmeleri de gösterildi.

En son geçtiğimiz yıl Eylül ayında geçiş noktasında eylem yapan Pileliler, geçiş noktasında yaşanan uzun kuyruklar ve bekleyişlere isyan etmiş, batı barikatının açılmasını istemişti.

Fotoğraflar: Ayşegül SAKALLI