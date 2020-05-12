Pile’de bir fırının önünde patlama oldu
Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pile’de bu sabah saat 3’te küçük bir patlama meydana geldi.
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Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pile’de bu sabah saat 3’te küçük bir patlama meydana geldi. Pile’de bir fırının dışarısına küçük bir patlama cihazı yerleştirildiği ifade edildi. Dükkanın camları hasar görürken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Açıklamada, BM’nin bu patlamadan endişe duyduğu ve faillerin adalete teslim edilmesi gerektiği vurgulandı. BM’nin, yaşanan olayı yakinen takip ettiği ve bölgede sakinliğin sürdürülebilmesi için barış savunucuları ile görüştükleri kaydedildi.
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