“Pile kuzeye kapalı, insanlar maaşını çekemedi”

YENİDÜZEN

Pile muhtarı Veysal Güden, PCR testi talep etti, geçiş noktaları ile ilgili kararın halkı mağdur ettiğini savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Güden, geçtiğimiz gün Pile’de yeni bir Coronavirüs vakası tespit edilmesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yaptığını söyleyerek, toplam vakanın ise 4 olduğunu belirttiğine değindi.

Güden, bunun yanlış anlaşılmalara neden olduğunu ifade ederek, 4 vakanın 3’ünün, Mart ayında tespit edilip, tedavi görüp taburcu edilen hastalar olduğunu kaydetti.

Yeni bir vaka olduğunu söyleyen Güden, kişinin kimliğini bilmediğini ve güney Sağlık Bakanlığı’nın hasta hakları çerçevesinde bilgiyi gizli tuttuğunu dile getirdi.

Pile’deki Kıbrıslı Türk halkının kuzeye geçemediğini hatırlatan Güden, gıda, su, telefon gibi temel ihtiyaç sorunları yaşadıklarını anlatırken, birçok kişinin bankadan maaşını çekemediğini ve maddi zorluk yaşadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan PCR testi talep eden Güden, Salı gününe kadar köydeki ‘bilinmezliğin’ giderilmesini, Kıbrıslı Türklerin geçişiyle ilgili bir iyileştirme yapılmasını istedi.

Pile Muhtarı Veysal Güden, taburcu edilen 3 hastanın, yaşlı bir Kıbrıslı Rum olduğunu ve oğlu ile bakıcısına virüsü bulaştırdığını, ancak Mart ayında tespit edilerek güney Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi edildiklerini ve taburcu edildiklerini açıkladı.

Güden, son üç gündür köy halkından gönüllülerle, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak, genel çapta temizlik yaptıklarını da vurguladı.

“Hükümetin aldığı düz mantık kararları nedeniyle sağlıktan gıdaya, suya, çok sorunumuz var”

Pile Muhtarı Veysal Güden şöyle konuştu: “Pile, kuzeyle bağı kesilen bir köyümüz maalesef. Ancak insanlar bunu bir türlü kabullenmek istemiyor. Covid-19 sürecinde, tüm KKTC’ye eşit tedbirler alındığında halkımız bunu uygulayabilecek olgunluktadır. Ancak çok eksikliğimiz var, hükümetin aldığı düz mantık kararları nedeniyle sağlıktan gıdaya, suya, çok sorunumuz var. İnsanların ihtiyacını karşılamak çok zor oldu. İnsanların önemli bir kesimi bankaya ulaşamadığı için maaşını alamadı. Çok ciddi çabalar sarf ettik ancak sonunda daha iyi bir noktaya geldik. Biz aslında Pile’ye Beyarmudu ve BM’nin geçiş noktasından geçerek geliyoruz. Hükümet geçiş noktalarına yönelik karar alınca bizim ne olacağımızı düşünmedi. Biz öngörülerimizi yazarak hükümete ilettik, bazı taleplerde bulunduk. Gıdanın bizim için büyük bir sorun olacağını söylemiştik.”

“Herkese test yapılmasını talep ediyoruz”

“Günlerdir çok ciddi bir temizlik kampanyası başlattık. Kötü bir durum var da test yapılacak gibi bir algı yaratıldı, bazı basın kurumlarının ifadelerini seçme şekli nedeniyle halkımız da paniğe kapıldı. Yurtdışı temaslı yaşlı bir Kıbrıslı Rum, coronavirüs kaptı, güneyde henüz fazla yayılım olmamıştı, daha sonra evindeki oğluna ve yabancı uyruklu çalışanına bulaştırdı. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hemen müdahale ederek tedaviye başladı. Basında bir bilgi yayımlandı, Pile’de 4 vaka diye. Bir fırıncı olduğu söylentisi oraya çıktı ancak netleştiremedik, çünkü hastanın kimliği gizli tutuluyor. İnsanlar bir anda tedirgin oldu, hastaysam ne yapacağım korkusu var. Ancak halkımız çok titiz ve olgunlukla, kendi kendilerine aldıkları tedbirlerle süreci yürütüyorlar. İnsanlar gerekmedikçe çıkmıyor. Test yapılmasında yarar var, çünkü çözülmemiş bir iddia herkesi rahatsız edecektir”