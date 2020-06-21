Pile halkına PCR testi yapılıyor

Beyarmudu geçiş noktasında bugün toplu PCR testi yapılıyor, testlerin ardından geçişlerin başlayacak.

Hatırlanacağı üzere güneyde çalışan, eğitim veya tedavi gören KKTC vatandaşları ve Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşları ile kuzeyde ikamet eden Maronitler ile Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar dün itibaren güneye geçmeye başlamıştı.

Söz konusu kişiler, geçiş kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın kuzeye geçiş kapılarından giriş yapma hakkına sahip.