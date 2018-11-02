Piknik alanında kavga, 5 tutuklu

Büyükkonuk piknik alanında iki grup arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişinin burnu kırılırken, kavgaya karışan 5 kişi de tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam meydana gelen olayda, M.A.(E-32), Ü.Ç.(E-38), H.Ö.(E-27) ve İ.H.Ç.(E-20) ile, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran Y.S.(E-25) ve M.H.O.(E-22) arasında kavga çıktı.



Kavga sırasında Y.S, kafa atarak M.A’nun burun kemiğinin kırılmasına neden oldu.





HIRSIZLIĞA SUÇÜSTÜ



Girne’de faaliyet gösteren Kar Market isimli iş yerine müşteri olarak giden T.S.(E-30), market içerisinden, alkollü içki, gıda ve kişisel temizlik malzemelerini çaldığı sırada iş yeri çalışanları tarafından suç üstü tespit edildi. T.S tutuklandı.



ZEYTİN AĞACI KESEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Dün gece yarısı A.A.(E-27) ve Y.A.’nın (E-23) Yedikonuk - Büyükkonuk köyleri arasındaki kuzey sahil yolundaki bir arazi içersinde bulunan iki adet zeytin ağacını yetkili makamdan izin almaksızın kestikleri tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.