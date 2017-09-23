Piknik alanında dövdüler iddiası

Didem MENTEŞ

Girne Boğaz piknik alanında bugün 4:00 sıralarında Mehmet Cihan Çelik isimli şahıs feci şekilde dövülerek ağır yaralandı. Çelik’in sol el yüzük parmağını, çenesi ve burnun kırılmasına neden olduğu iddia edilen şahıslardan isiminin baş harfleri N.V. olan şahıs tutuklanırken, müşteki Çelik ile aralarında husumet olduğu iddia edilen Yılmaz Tip ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs aranıyor. Cep telefonu da şahıslar tarafından çalındığı ileri sürülen Mehmet Can Çelik, Yakındoğu Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, zanlı N.V bugün sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhinde 3 gün süreyle tutukluluk emri alındı.

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