PGM: Teşkilatımızın başı sağ olsun.

Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz için Polis Genel Müdürlüğü baş sağılığı mesajı yayımladı.

“Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Devrim Yılmaz dün akşam geçirdiği trafik kazasında eşi Seda Suat Yılmaz ile birlikte yaşamını yitirmişlerdir. Kendilerine Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Teşkilatımızın başı sağ olsun.”