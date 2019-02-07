PGM: İzinsiz yardım toplanılması suç

Polis Genel Müdürlüğü, kaymakamlıklardan izin almadan her ne amaçla olursa olsun, yardım toplanmasının yasa gereği suç olduğunu duyurdu, bu maksatla yardım toplayanların tespit edilmesi halinde aleyhlerinde adli kovuşturma başlatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada; yasaya aykırı yardım toplayanların en yakın polis merkezlerine ihbar edilmesi konusunda çekinilmemesi istendi.

PGM’nin yaptığı açıklama şöyle: “Kaymakamlıklardan izin almadan her ne amaçla olursa olsun, yardım toplanması Fasıl 95 “Sokaklardan ve Evden Eve Yardım Toplanması Yasasının” dördüncü maddesi gereği suç olduğunu, bu maksatla yardım toplayan şahıs/ların tespit edilmesi halinde aleyhlerinde adli kovuşturma başlatılacağını hatırlatırız. Kaymakamlıklardan izin almadan, gazete satışı veya başka bir marifetle yardım toplayan şahıs/ların geçerli izin belgesi olup olmadığını sorgulamaktan ve yasaya aykırı yardım toplayanları da en yakın polis merkezlerine ihbar etmekten çekinmeyiniz.