Peya’da bir evden 16 bin 500 Euro çalındı

Baf’a bağlı Peya’da, Rus uyruklu şahsa ait bir villadan 16 bin 500 Euro tutarında para ile binlerce Euro değerinde değerli eşya çalındığı Kıbrıs’ın güneyinde basına yansıdı.

Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıs Rum polisine konuyla ilgili şikayette bulunan Rus uyruklu şahsın, evde olmadıkları bir gün içerisinde, kimliği bilinmeyen şahısların eve girerek, kasayı çaldıklarını söyledi.

Kasa içerisinde büyük miktarda para ve ziynet eşyası bulunduğunu yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.



Çocuk pornosundan tutuklama

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, Baf Kaza Mahkemesi’nin, çocukların cinsel istismarıyla ilgili malzemelere sahip oldukları ve bunları internette yaydıkları gerekçesiyle, yaşları 51, 31 ve 27 olan üç şahsın, 5 gün gözaltında kalmasına karar verdiği belirtildi.