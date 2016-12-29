Peugeot 2008 görücüye çıktı

Peugeot markasının yeni SUV modeli 2008 FAB LTD’in düzenlediği sürüş şenliğinde görücüye çıktı. Lefkoşa'da Avenue önünde sergilenen yeni 2008 müşterilerin beğenisine sunuldu. 2008'i yakından görmek isteyen müşteriler hem yeni araç hakkında bilgi sahibi oldu hem de yeni 2008'i kullanma fırsatı yakaladı.

Yeni SUV PEUGEOT 2008’in özellikleri

2013 yılında kompakt SUV pazarına oldukça güçlü bir şekilde giriş yapan seçkin ve dinamik karakteri ile tüketiciler tarafından da takdir edilen Peugeot 2008, önemli bir başarı göstergesi oldu. Bu sayede satış rakamları her geçen gün artmaya devam etti ve dünya çapında 500.000’in üzerinde üretime ulaşıldı. Bu başarının en önemli göstergesi Avrupa’da kendi sınıfında en çok satanlar arasında yer alması oldu. Peugeot 2008 bu başarılı performansı daha ileriye taşımak için SUV tasarımını daha da güçlendirerek artık daha iddialı ve daha çekici bir görünüme sahip. Çamurluk korumaları, dik konumlandırılmış yeni ızgarası ve kapı çıtaları, sağlamlığını vurguluyor. Yeni Ultimate Kırmızı gövde rengi ise yeni 2008’in gücünü ve enerjisini simgeliyor. Peugeot 2008 dikkat çekici, kendine özgü ve bağımlılık yaratan bir kontrol hissi sunuyor. Peugeot’ya özgü “Peugeot i-Cockpit”, 2008’in sezgisel, keskin, esnek ve güvenli sürüş karakterini vurguluyor. Grip Control adaptif çekiş kontrol sistemi, 2008’in her zemin üzerinde sürüş yeteneğini ve sürüş güvenliğini arttırıyor. Bu donanım Mud&Snow (Çamur ve Kar) özellikli lastiklerle birlikte sunuluyor, bu sayede kış lastiği gereksinimini ortadan kaldırıyor.