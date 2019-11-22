Petrol'de uzlaşı
Petrol-İş Sendikası'nın 14 Kasım tarihinde Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmaması gerekçesi ile başlatmış olduğu süresiz grev sona erdi.
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’e bağlı Petrol-İş Sendikası'nın 14 Kasım tarihinde Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmaması gerekçesi ile başlatmış olduğu süresiz grev sona erdi. Toplu İş Sözleşmesindeki çalışan haklarının korunması konusunda işverenle karşılıklı uzlaşıya varılarak imzalandı.
9 gün süren greve destek veren sendikalara teşekkür eden Dev- İş, “Yaşanan süreç hepimize bir kez daha sınıf dayanışmasının, direniş ve hak arama mücadelesinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit etmiştir” açıklamasında bulundu.
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