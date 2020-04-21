Petrolde tarihi düşüş

Petrol fiyatlarında tarihi hareketlenmeler görülüyor. Bugün süresi dolacak Mayıs vadeli batı teksas petrolünde eksi 40 dolar seviyeleri görüldü. Haziran kontratlarında ise fiyatlar 20 doların üzerinde yer alıyor.

ABD ham petrolü mvadeli varil fiyatının eksiye düşmesinin ardından yaklaşık 39 dolar yükseldi ancak hala varil başına 1.76 dolarda bulunuyor.

SERT DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ



Fiyatların eksiye inmesi, petrol üreticilerinin alıcılara ellerindeki petrol için para ödeyeceği anlamına geliyor.

Piyasada çok fazla kullanılmamış petrol olması ve Amerikan enerji şirketlerinin depolarının kapasitelerinin dolması fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Virüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamında kimse kısa dönemde petrol almak istemiyor.





BORSALARI DA VURDU



Petroldeki düşüş Amerikan borsalarında da sert satışlara neden oldu. Endeksler yüzde 2'yi aşan kayıplar yaşadı.

BRENT PETROLDE YÜZDE 9'LUK DÜŞÜŞ



Öte yandan Türkiye'nin ithal ettiği ve dünya piyasasına yön veren petrol türü brent. Brent petrol ise dün yüzde 9'luk bir gerilemeyle 25 dolara indi.





TRUMP: "75 MİLYON VARİL ALIM YAPACAĞIZ"



Petrolde tarihi gelişmeler yaşanırken ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi petrol olmanın tam zamanı, 75 milyon varil alım yapacağız" dedi.



Petrol fiyatlarındaki düşüşün kısa vadeli olduğunu belirten Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.