Petrol satışları %6 arttı

Kıbrıs İstatistik Dairesi verilerine göre, bir önceki aya kıyasla Temmuz 2018’de petrol ürünleri satışlarında %6,0 oranında bir artış kaydedildi.

Özellikle uçaklara petrol tedarikinde, hafif akaryakıt, asfalt satışları ile benzin satışlarında artış görüldü.

Bunun aksine, gaz ve gaz yağı satışlarında bir düşüş kaydedildi.

Petrol ürünleri toplam stokları ay sonunda bir önceki aya kıyasla %3,2 artış kaydetti.

Ocak – Temmuz döneminde toplam petrol ürünleri satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 oranında küçük bir artış kaydetti.