Ortadoğu kaynıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yeni değil. Yıllardır böyleydi aslında. Bir fırsat kollanılıyordu sadece. Fırsat kullanıldı ve adım adım bu noktaya kadar geldi. Patlamaya hazır bir bomba var şimdi oralarda.

Durum böyle karmakarışık ve tehlikeli noktalardayken T.C. de daldı balıklama karmaşanın içine. Türkiye “Afrin’den sonra sıradakiler var” diyor. Bir ayı bulduk işte.

TSK’nın açıklamalarına göre şehit askerler var. Aynı açıklamalara göre bini aşkın da öldürülmüş ‘terörist’... Siviller?... TC “Yok”, batı “Var” diyor.... Buna da alıştık artık. Hep böyle olur savaş durumlarında. Bir yandan resmi açıklamalar, bir yanda da saklananlar ve sonradan ortaya çıkacak olan gerçekler.

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ABD askeriyle, silahlarıyla Ortadoğu’da. Müttefikleri de hemen yanıbaşında... Rusya, Ortadoğu’da... İran ”Ben burdayım haaa..” diye hatırlatıyor arada bir... İsrail “Beni de ciddiye alın..” diyor... Suriye bilmem kaça bölünmüş. Irak, malum... Şimdi bir de Türkiye var sahada.

Nedir paylaşılamayan ? Nedir bu kavga ?

Bazılarına göre, Araplarla Yahudiler arasında yıllardır süren birbirlerini yok etme savaşının bir sonucu... Bazılarına göre ise işin aslı ‘Petrol’, ve petrol bölgelerinde hakimiyet kavgası.

Kıbrıs ?

Tehlike kapıda... Malum, Kıbrıs adasının çevresinin de petrol-gaz yataklarıyla dolu. Belirtiler de bu iddiaları doğrulamış durumda. Resmi Devlet KC, parsel parsel bölmüş ada etrafındaki denizi. Anlaşmalar da yapmış araştırmalar ve sonrası için. Ama daha sondaj çalışmaları sırasında Türkiye gürlüyor Kuzey’den... Bizim adımıza... “Kıbrıslı Türklerin de hakları var bu petrolde-gaz’da. Bu hakkın uçup gitmesine izin vermem” diyor. Savaş gemileri kol geziyor bazı bölgelerde.

Bu tehlikeli durum karşısında, KC ile sondaj anlaşmaları yapan dev şirketler ve onların arkalarındaki dev ülkeler, ne yapacaklar, ne diyecekler bilinmez. Yani, Ortadoğu gibi Kıbrısımız da artık ateş çemberi içine alınmak üzere.

Umarım olmaz ama, “gaz-petrol...” derken kan kokusu da yayılmaya başladı çevreye buralarda da malesef...

Soy Ağacı

Türkiye’de isteyenler, ‘E-Devlet’e girip soyunu, sopunu, sülalesini araştırabiliyor artık. 1800’lü yıllara kadar ulaşma olanağı varmış. Aman ne güzel (!!!)....

İnanılmaz bir ilgi varmış siteye. Araştırıp, bulup hayal kırıklığı yaşayanlar da çokmuş. Kendini ‘Has Türk’ sanan ama dedesinin-nenesinin Rum-Ermeni-Kürt- Arap-Yahudi olduğunu öğrenenlerin sesi soluğu kesilmiş gerçekle yüzyüze gelince.

Asla açıklanmayacağını bile bile beklemedeyim ben.

Soyunu sopunu çok ama çok merak ettiklerimin sayısı çok fazla oralarda. En üstten en alta kadar... Aynı merağım ‘buraları’ için de geçerli. ‘Sistem’ buralarda da devreye girse, çoook uzun zamandır, Anadolu’dan geldiğini, has bir Türk olduğunu iddia edip, birazcık araştırma ile aslında, Kayseri’den sürgün edilmiş bir Ermeni ailesinin torunu olduğunu; yahut, sürgün sırasında Kıbrıs’a gönderilmiş bir Rum ailesinin torunu olduğunu; yahut, bir Yörük, bir Alevi, bir Kürt, bir Arap kökenlisi olduğunu öğrenenlerin tepkisi ne olur acaba ?

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Birileri anlatmıştı bana...

Ülkemizin ‘elit Türklerinden’ (!) biri, köklerinin Kayseri’den olduğunu, övünerek anlatırmış hep. Yolu bir gün Kayseri’ye düşmüş. İlgililere de anlatmış bunu övünerek ve bazı bildiklerini aktarmış. Mümkünse ‘atalarının’ mahallesini ziyaret etmek istediğini söylemiş. Adamlar araştırmışlar ve dönmüşler. Çekine çekine yaklaşmışlar ‘bizimkinin’ yanına. Kulağına fısıldamışlar... “Efendim...” demişler, “...sözünü ettiğiniz mahalle bir Ermeni mahallesiydi. Kıbrıs’a göç ettirilenlerin tümü de bu mahalledenmiş...”

Şok geçirmiş bizim ‘yetkili’... O günden sonra da, bir daha ne ağzına almış ne de söz etmiş atalarından ve Kayserililiğinden.....

Sokak Ağzı

KC Kimliği konusu yeniden gündemde. Organize bir şekilde AIHM’e gidilecekmiş yakınlarda. Sonuç istenildiği gibi çıkarsa eğer, seyreyleyin cümbüşü... Binlerce kişi varmış bu durumda. Rum kabuslar görmeye başlamıştır herhalde. (Münevver- Lefkoşa)

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Yetkili bir Rum arkadaşa sordum, “Ne olacak bu vatandaşlık isteği ile ilgili ?” diye. “Avrupa karar verir de vermelisiniz derse, sizden sonra biz de ayvayı yedik” cevabını verdi... Gülsek mi ağlasak mı ? (Ahmet Güler- Mağusa)

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Erenköy Belediyesi iflasını ilan etti. Bunu da görecek ve yaşayacaktık sonunda. Sanırım tarihimizde bir ilk bu. Yoksa yanılıyor muyum ? (Ünver-Yeni Erenköy)

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Eski Başbakanımız Özgürgün evlenmiş balayına gitmiş yurtdışına. Duyduğuma göre çiftin biletleri de sadece ‘gidiş’miş... “ (Aysel M.Kaftan)

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Başbakan, “Resmi Dairelerde Başbakan Resmi’ni yasaklamış. Ben duvarlarda, gelmiş geçmiş tümünün resimlerini yanyana görmek isterdim... (İbrahim Taşkıran)