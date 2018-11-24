PETER’İN BETERİ VAR: 3-0

K-Pet Süper Lig’in 10’uncu haftasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği ligin yenilgisiz lideri Yenicami’yi 3-0’lık skorla mağlup ederek zirveye yükseldi. Geçtiğimiz hafta ilk puan kaybını Baf Ülkü Yurdu karşısında yaşayan Yenicami’ye ilk yenilgisini yaşatan MTG’ye galibiyeti getiren gollerin tamamını Ebimobowei Peter kaydetti. Üst üste beşinci maçını kazanan MTG aldığı bu sonuçla Yenicami ile puanını ve averajını eşitledi, attığı gol sayısından dolayı zirveye yükseldi. Yenicami’de savunmanın önemli isimlerinden Oladele yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kartla 63’üncü dakikada oyun dışında kalırken, rakibinin eksik kalmasını MTG avantaja çevirerek iki gol daha buldu ve maçı kazanan taraf oldu. Alınan bu sonucun ardından her iki takım da 25’er puana yükseldi. Ligin 11’inci haftasında Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Yenicami ise Cihangir’i konuk edecek.

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER

Fehim Dayı**

Fatih Bardakçıoğlu**

Hüseyin Özaşık**

MAĞUSA TG

Yusuf Yontar***

Yasin Kurt**

Halil Uçar**

Orhan Kalaycı**

Michael Odibe***

Mehmet Erol**

Dinopeter Jude***

Adil Uçar**

Arif Uysal*

(Dk.39 M. Gürlü)**

Halil Turan*

(Dk.90+3 Erdoğ)

E. Peter***

(Dk.87 Emre)

TD: Ali Oraloğlu

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu*

Yasin Açıkel*

(Dk.32 H. Ulukök)*

Oladele Oshobe*

Emin Atabek**

Tansel Ekingen*

(Dk.78 Esin)*

Kenneth Ngwoke*

Farouk Dadzie*

(Dk.62 H. Sadıklar)*

Mehmet Altın*

Zihni Temelci**

Ünal Kaya*

John E. Okoye*

TD: Sedat Devecioğlu

GOLLER: Dk.21, 68 ve 81 Ebimobowei Peter (MTG)

KIRMIZI KART: Dk.63 Oladele Oshobe (Yenicami)

