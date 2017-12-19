Peter attı, liderlik geldi: 2-1

Binatlı, Peter’in son dakikada attığı golle maçı 2 hafta aranın ardından galip gelerek Türk Ocağı’nı mağlup etti, liderlik koltuğunu devraldı. Karşılaşmanın 63’üncü dakikasında Peter’in attığı golle 1-0 öne geçen Binatlı, 75’inci dakikada Ertaç Taşkıran’ın golüne engel olamadı. Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında köşe vuruşundan gelen topa Peter’in kafa vuruşu sonrasında topu ağlara yollamasıyla Binatlı hem 3 puanın hem de zirvenin yeni sahibi oldu.

Lider yine Binatlı

Süper Lig’de iki hafta önce Yenicami ile berabere kalan Binatlı, liderliği Doğan Türk Birliği’ne kaptırmıştı. Binatlı, iki hafta aradan sonra bu maçı kazanarak gol averajıyla yeniden lider oldu. Sarı yeşilliler, bu galibiyetle ligdeki puanını 25’e yükseltti. Türk Ocağı ise 16 puanda kaldı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Ali Karahasan**, Ferhat Tuna**

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Reşit Erişik**

Taner Bingöllü**

Erbay Bertiz**

Eren Can Arslan**

Peter***

Mehmet Neşe**

(Dk.55 Murat Gertik)***

Amoo Kehinde**

Kemal Yıldırım**

Evor John Bello***

Burak Sarıkaya**

(Dk.78 Çağdaş Arslan)**

TD: Gökmen Davutoğlu

TÜRK OCAĞI

Mathaios Andreou**

Hasan Yaşınses**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan**

James A. Obongha*

Muhammed Ali Uçar**

(Dk.76 Mehmet Uçar)*

Dinopeter*

Doğukan Altuntaş*

(Dk.72 Yunus E. İleli)*

Ertaç Taşkıran**

Justice Amenyaglo**

(Dk.72 İlker Tek)*

TD: Mehmet Bolkan

GOLLER: Dk.63 ve 90 Peter (Binatlı) - Dk.75 Ertaç Taşkıran (TOL)

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI



