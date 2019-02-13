Pestisit analizi, ‘parçaya’ takıldı

Devrim DEMİR

Meclis Genel Kurulu’nda dün UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun Devlet Laboratuvarı'nın ilgili firmaya borcu olduğu nedeniyle tamir yapılamadığını, su ve pestisit analizlerinin bu yüzden yapılamadığını iddia etti.

İddialar üzerine Sağlık Bakanı Müsteşarı Umure Örs, YENİDÜZEN’e konuştu.

Örs, analizlerin yapıldığı binada merkezi ısıtma ile ilgili bir problem yaşandığını ve ilgili parçanın temini için Türkiye ile bağlantı içinde olduklarını kaydetti. Arızalı olan parçanın ülkeye getirilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Örs, ortamın kimyasal bir yer olduğunu ve çalışanların bu ortamda sağlık açısından çalışma yapılmasının uygun olmadığını belirtti.

“Su analizinde sorun yok pestisit yapılamıyor”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Örs, havalandırma sistemindeki parçanın Türkiye’den gelmesinin beklendiğini, ağır metal ve su kimyasal analizlerinin başka bir binada olduğu için yapılmaya devam ettiğini, pestisit analizinin ise yapılamadığını ifade etti.

Örs, parçanın her an gelmesinin beklendiğini çalışmalarının bu yönde olduğunu belirtti.