Eğitim Bakanı Özdemir Berova, ‘artan kapasite’ gerekçesiyle Karakum’daki karkas binaya taşınacağı konuşulan, uzun süredir de kamuoyu gündeminden düşmeyen Anafartalar Lisesi ile ilgili ‘B Planı’ olduğunu açıkladı.

23 Nisan İlkokulu’na ek derslik yapılabileceğine, projede ısrarcı olmadıklarını işaret eden Berova, “Israrcı değiliz. O konuda net söyleyeyim. Bizim yapmak istediğimiz Girne’de yaşayan çocuk ve gençlerimize çağdaş, kaliteli ortamda eğitimi sağlamaktır. Temel gayemiz budur” dedi.

Kanal SİM’de Sami Özuslu’nın hazırladığı Radyo Gazetesi programına konuk olan Berova,

Anafartalar Lisesi’nin yok olmadığını, ‘peşkeş’ iddialarını hakaret olarak kabul etiğini açıkladı.

Berova, bu konuda Anafartalar Lisesi’ndeki öğretmenlerin tepkisinin hatırlatılması üzerine de “O binanın ilköğretim için kullanmayı planladığımızı biliyor. Eğer tek bir öğretmen dahi bu konuyu bilmiyorsa yalan söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Berova’nın açıklamalarının satır başları şöyle:

“Anafartalar Lisesi ile ilgili B Planım var. 23 Nisan İlkokulu’na ek derslik yapılabilir. Projede ısrarcı değilim. Okulun yok olduğu filan yok. ‘Peşkeş’ iddialarını hakaret kabul ederim”

ANAFARTALAR LİSESİ

“Projede ısrarcı değiliz”

“Anafartalar Lisesi ile ilgili alınmış, ihalesi bitirilmiş veya yapımına başlanmış bir proje yoktur. Proje kent için uygunsa ki biz uygun olduğunu düşünüyorum hayata geçecek. Belediye başkanı ile görüştüm, Kent Kurultayı diye bir organları varmış. Onları toplasınlar, bu konu görüşülüp tartışılsın diye konuştuk… Israrcı değiliz. O konuda net söyleyeyim. Bizim yapmak istediğimiz Girne’de yaşayan çocuk ve gençlerimize çağdaş, kaliteli ortamda eğitimi sağlamaktır. Temel gayemiz budur. Girne’de yeni bir dizayn yapmadan önce şu veriler önümüzdeydi: ‘Merkezde 3 ilkokulumuz var. Artan öğrenci nüfusuna göre yeniden yapılanma gerekmektedir’. 23 Nisan İlkokulu’nun hemen yanında Anafartalar Ortaokulu ve Lisesi bulunuyor. Anafartalar Lisesi adını Anafartalar Ortaokulu’ndan aldı, bunu da bir köşeye koyalım. Eğitim Bakanlığı’nın bu bölgelerde içerisine yatırım yapacağı alanlara bakıldığında ise Karakum’da daha önce inşa edilmiş, karkas bir binanın olduğunu gördük.”

“Anafartalar Lisesi’ndeki tek bir öğretmen, binanın ilköğretim için kullanılacağını bilmiyorsa YALAN söylüyor”

“Karakum’a gitmesi gereken ortaokul değil, lisedir”

“Şehir Planlama Dairesi ve Belediye’ye sorduğumuzda söz konusu yola by-pass olacağı söylendi. Çin Pazarı’nın olduğu yere by-pass ile yapılacak Doğu Çevre Yolu’na paralel bir yol olacağını, şehrin gelişim planının da o yöne doğru olacağını ifade ettiler ki bu projeyi yaptık. Bölgede trafik sorunu varsa, şimdiki trafikte ortada… Bu şekilde de bırakabiliriz. Bir şey yapılacaksa akım olması gerekir. Bazı kişiler ‘Karakum’u sadece ortaokul yap, liseden ayır’ diyor. 23 Nisan İlkokulu, Anafartalar Ortaokulu’nu besleyen okullardan birisidir. Ortaokulu söküp Karakum’a atıyorum, liseyi de burada bırakıyorum. Yani çocuklara diyorum ki ‘Siz buradan çıkın, Karakum’a ortaokulu okuyun tekrardan liseye buraya gelin’ diyorum. Bu durum artı getirecekse Karakum’a gitmesi gereken lisedir. Ortaokulun da orada kalması gerekiyor. Kurgulamada çok sıkıntılar var.”

“Mimar Mühendisler Odası Birliği’ne bakacaksak Girne’ye artık çivi çakmamak gerekiyor. Ona da itirazım yok. Nereye çivi çakacağız söylesinler de çakalım o zaman…”

“Mimar Mühendisler Odası Birliği’ne bakacaksak Girne’ye artık çivi çakmamak gerekiyor. Ona da itirazım yok. Nereye çivi çakacağız söylesinler de çakalım o zaman. Değerleri yitirilmiş olarak addetmemek lazım. Anafartalar yok olmuyor. Peşkeş iddialarını hakaret olarak kabul ediyorum. Nisan’da görevi devraldığımızda muhtemelen Mayıs ayında proje olacağını söylemişimdir. Okul idareleriyle görüştüm. 23 Nisan Okul Müdürü ile de görüştüm. Gittim, baktım. 1 hafta sonra Anafartalar Lisesi’ndeki öğretmenlerimiz bunu duymuş. 23 Nisan İlkokulu’nun müdürü bana geldi, ‘Bu fikir sanki benden çıkmış gibi sürekli bana bir şey var. Okul içerisinde gelecek seneyi de idame ettirtecek birkaç ek sınıf ile yapabiliriz’ dedi. Anafartalar Lisesi’ndeki öğretmenler o binanın ilköğretim için kullanmayı planladığımızı biliyor. Eğer tek bir öğretmen dahi bu konuyu bilmiyorsa yalan söylüyorlar.

“Proje bedeli 10-12 milyon TL”

“Binadan çıkmak istememenin duygusal yanı olabilir, çeşitli sebepler olabilir. Ancak sebeplerin belli mantık sürecine bağlanması gerekir. Bu şekilde devam edebilirse edebilirler. Ama ‘Anafartalar Lisesi tamamdır, bu şekilde devam edecek. Ortaokulu al, Karakum’a götür’ derlerse beni trafik yönünden ikna etmeleri gerekiyor. Beni, 23 Nisan İlkokulu’na yürüyerek gelen öğrencileri Karakum’a nasıl götürecekleri konusunda ikna etmelidirler. Ancak şunu da denebilirler ‘bu binayla bu yapısıyla devam etmemiz gerekir’ bunu da değerlendiririz. Proje için 10 milyon TL ile 12 milyon TL arasında bir bütçe ayırmam gerekiyor. Reform kalemleri içerisinde bu parayı alabileceğimi biliyorum. Bu paranın yarısı yerel bütçeden yarısı, TC destek kalemlerinden de diğer yarısı karşılanacak”

“Projeyle ilgili B planım var. 23 Nisan İlkokulu’na ek derslik yapabiliriz”

“Projeyi hayata geçirebilmek için planlamada 7-8 aylık periyot bırakmamız gerekiyor. Yaz tatilinde de Anafartalar’ın yapısı uygun hale getirilecek, Eylül’de de değişim yapılabilirdi. Tartışmalar yerine oturmadığı için önümüzdeki Eylül ayını kaybettik. 2018 Eylül’ü için planlamak gerekiyor. Bakanlar Kurulu’nda bu konu görüşülmedi. Projeyle ilgili B planım var. 23 Nisan İlkokulu’na ek derslik yapabiliriz. Ancak ilkokulda öğrenci sayısını daha artırmış olacağız. Normal o şekilde ilerliyor proje.

SAATLER KONUSU

“Anavatan’la uyum içinde olmamız daha rasyoneldi. Bu yüzden böyle bir karar alındı”

“Saatlerin geri alınmamasıyla ilgili toplumda algı operasyonu yapıldı. Şöyle bir algı oluştu ki; saat dilimleri sabittir, bu saat dilimleri içerisine giren ülkeler bu sabit saatleri uygulamakla mükelleftirler. Ancak hal gerçekte hiç de öyle değildi. Örnek mi? Örneğin, İspanya ve Fransa İngiltere’nin saat diliminde olmasına rağmen İngiltere saat dilimini kullanmayıp, Avrupa karasal saat dilimi olarak +1’i kullanıyorlar. Bizim ülkemize benzer örneği de Bellarus diye bir ülke var. Bu ülke tanınmış, BM’de de temsil ediliyor. Avrupa saat dilimi +2’nin içerisinde, hem de o çizgilerin en kenarında… Buna rağmen Moskova saat dilimini yani +3’ü kullanıyorlar. Ticari, sosyal, kültürel değerleri için. Saat dilimleri kalıplaşmış bir açıda değil… Türkiye’nin kullandığı saat dilimini kullanmamız daha rasyonel ve doğru olacağı için bu karar alındı. Eğitim bacağına geldiğimiz zaman, bu alanda eğitimin saatleri üzerinde belli dönemde düzenleme yapılması gerektiğinin farkındaydık. Bakanlık olarak 2-3 alternatifli ders dağılım programını uygulama zamanını da belirtmek üzere bir çalışma yapıldı.

Süreç de hızlı gelişti. Onun da bu konuda etkeni var. Türkiye’de de saatler konusu çok tartışılmadan bu karar alındı. Olay ‘Türkiye’yi izlemek zorunda kaldık’ değildir. Sosyal, kültürel, ekonomik ilişkilerde olduğumuz büyük bir ülke var. Bu ülke bizim her alanda dünyaya çıkış kapımız… Bu düzenlemeye gittiği zaman, Anavatan’la uyum içinde olmamız daha rasyoneldi. Bu yüzden böyle bir karar alındı.”



“Örgütün (FETÖ) yurtları konusunda elimize bilgi geldi, araştırdık. Yurtların bazıları kapalı, bazıları terk edilmişti…”

EĞİTİM-FETÖ

“Örgütün yurtları konusunda elimize bilgi geldi, araştırdık. Yurtların bazıları kapalı, bazıları terk edilmişti…”

“Bakanlar Kurulu olarak FETÖ/PYD’yi terör örgütleri listesine ekledik. Ülkemiz açısından bakıldığı zaman, kurumsal yapısı içerisinde böyle bir örgütlenme yok. Örgütün bir takım yurtları konusunda elimize araştırılması konusunda bazı bilgiler geldi. Yapılan incelemede yurtların birçoğunun kayıtlı olmadığını, kayıtlı olanların da kapatıldığını yani içerisinde kimsenin olmadığını gördük. Aslında yurdun var olup olmadığını tespit edebilmek için çalışılır olması gerekir. Giden arkadaşlarımız tarafından orada bir mekan olduğunu görüldü. Ancak terk edilmiş vaziyetteydi. Bir şey bulunsaydı adli makamlar devreye girecekti.”

“Kur-an kursları camilerde değil, okullarda yapılacak”

HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ

“Kur-an kursları camilerde değil, okullarda yapılacak”

“Şu an yeni İlahiyat Koleji açma gibi düşüncemiz yok. Bu kolej üzerinden istismar yapılması kabul edilemez. Kolej, multi denilen bir yapıdadır. Okulda kolej bölümü var. Buna ek olarak diğer kolejlerde İngilizce yanında Fransızca ve Almanca alınırken burada Arapça dersleri alınıyor. Ana çatısı ile bir kolej ancak din dersleri de veriliyor.

Eğitim Bakanı olarak gençlerin ne eğitim alacaksa alsınlar kendi kontrol ve denetimimiz altında olmasını istiyoruz. Bazı aileler yaz tatilinde çocuklarına din eğitimi aldırmak istiyorlarsa, bunun alınması gerektiği yer merdiven altları, bodrum katları değil okullarımızdır. Bu yıl böyle bir talep gelirse bunu karşılamak için imkanları seferber edeceğiz. Kursları din öğretmenlerimiz veriyor. Çocuk yaşta olacak bu eğitimlerin istismara açık olmaması için okul binalarında, eğitmenlerimiz tarafından verilmesini daha uygun buluyoruz. Camilerde Kur-an kursu düzenlenmeyecek. Talep gelirse okullarda yapacağız.”