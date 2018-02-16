Pes etmeyi düşünmediler…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de şu ana kadar geride kalan 18 haftada toplamda 144 maç oynandı. Hatırlanacağı üzere ligin 18’inci haftası kapanış maçında GAÜ Çetinkaya, Binatlı karşısında 2-0 geriye düşmüş ve maçı 3-2 kazanmasını bilmişti. YENİDÜZEN, şu ana kadar yapılan geri dönüşleri araştırdı. Şu ana kadar ligde 20 maçta mağlup duruma düşen takımlar maçları çevirebildi…

En önemli geri dönüş GAÜ Çetinkaya’ya ait

K-Pet Süper Lig’de hafta başında Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Binatlı – GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında fileler 5 kez havalandı. İlk devreyi 2-0 önde bitiren ev sahibi Binatlı, ikinci devrede kalesinde peş peşe goller görerek 3-2 mağlup duruma düştü. Sarı kırmızılıların bu geri dönüşü, ligde şu ana kadar mağlup duruma düşen ve sonrasında maçı çeviren takımlar arasında en önemlisi olarak dikkat çekiyor.

13 maç 1-0’dan, 7 maç 2-0’dan döndü

Süper Lig’de şu ana kadar 20 maçta mağlup duruma düşen takımlar, maçı çevirmeyi başardı. Çevrilen bu karşılaşmaların 14’ü maçı çeviren takımın galibiyetiyle sonuçlanırken, 6’sı ise berabere tamamlandı. 20 maçın 13’ünün 1-0’dan, 7’sinin ise 2-0’dan çevrilmesi dikkat çeken bir başka unsur oldu. Berabere biten 6 karşılaşmanın 6’sının da 2-2 tamamlandı.

En çok geri dönüş Doğan Türk Birliği’nden…

Ligde şu ana kadar 9 farklı takım söz konusu geri dönüşlere imza attı. Bu maçlar içerisinde en çok geri dönen takımın Doğan Türk Birliği olması göze çarptı. Sarı lacivertli ekip, geriye düştüğü maçların 4’ünü çevirmeyi başardı. Şu ana kadar geri dönüşe imza atan takımlar şu şekilde;

4 maç: Doğan Türk Birliği (3 galibiyet, 1 beraberlik)

3 maç: GAÜ Çetinkaya (3 galibiyet)

3 maç: Mağusa Türk Gücü (2 galibiyet, 1 beraberlik)

3 maç: Yalova (2 galibiyet, 1 beraberlik)

2 maç: Binatlı (2 galibiyet)

2 maç: Yenicami (1 galibiyet, 1 beraberlik)

1 maç: Baf Ülkü Yurdu (Galibiyet)

1 maç: Gençler Birliği (Beraberlik)

1 maç: Yeni Boğaziçi (Beraberlik)