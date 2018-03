Pervin Yiğit: Nazım Hikmet’le bir kadeh rakı fena olmazdı

(Öğretim Üyesi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kendi başına (yalnız değil)

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Felsefe okuyan ve öğreten biri olmasaydım, Pervin olmazdım zaten.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bazen sadece felsefe, bazen sadece futbol, bazen sadece boşluk, bazen sadece Kıbrıs

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Doktora eğitimimden sonra Kıbrıs’a dönmem

En büyük sevincim… “Büyük” sevinçler tek veya iki kişilik anlarda gizli; o yüzden bana kalsın bunun cevabı

Hayatımın dönüm noktası… 99’da beni ben yapan ODTÜ’yü kazanmam

Beni en çok etkileyen yazar… Jean Jacques Rousseau ve Jean Paul Sartre

Başucumdaki kitap… Dante-İlahi Komedya

En keyif aldığım müzik… Yağmura, trafiğe ve psikolojime göre çok değişken.

En son izlediğim film… The salt of the earth

Kendim için son aldığım şey… Küpe

Dolabımdaki en gereksiz şey… Olgun kadın elbiseleri

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Başkasının aldığı kitabı okumayı sevmediğim için kitap dışında her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sinirlenince gemileri yakıp sonra da keyifle izleyişim

Kendimde beğendiğim özellik… Özgüvenim

Olmasa da olur… Din

Olmazsa olmaz… Futbol

En iyi yaptığım yemek… Yemek yapmam

Hayalimdeki dünya… İnsanın doğuştan iyi ve adaletli olduğu, ölürken de iyi ve adil kalabildiği bir ütopya

Aşk benim için… Kıran, yıkan, döken

Onunla çok tanışmayı isterdim… Nazım Hikmet’le bir kadeh rakı içsem fena olmazdı hani.

Görmek istediğim yer… Easter İslands

Mutlaka yapmak istediğim… Bir şampiyonlar ligi finalini stadyumda izlemek, içinde 18. yüzyıl felsefecilerinin baş karakterler olduğu bir roman yazmak ve Trans-Sibirya expresine binip, Vladivostok’tan Moskova’ya kadar yazmak, okumak, izlemek, düşünmek, yalnız başıma kafa dinlemek. (kitabıma bu tren yolculuğunda başlayabilirim mesela)

Son olarak söylemek istediklerim... “Yaşıyor olma” hastalığının kesin bir tedavisi yok, herkes kendine uygun ilacı bulup iyileşmeye çalışmalı sadece.