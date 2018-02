Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi

HDP'nin 3. Olağan Kongre'sinde, HDP Eş Genel Başkanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Pervin Buldan ile 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli seçildi.

Divan Eş Başkanlığı'na da Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştal seçildi.

HDP'nin 3. Olağan Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salona, partililerin şarj cihazlarının dahi sokulmadığı öğrenildi. Kongreye, 32 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Hangi partiler temsilci gönderdi?

Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, Halkın TKP'si Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri GYK üyesi Oya Ersoy ve çok sayıda siyasi parti ile STK temsilcisi katıldı. Kongrelerine HDP'yi çağırmayan AKP ve MHP ise davet edilmedi.

Medyaya tepki

Haber kanallarının, kongreye dair herhangi bir yayın yapmaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Kongrenin sürdüğü sırada MHP'nin il ve ilçe başkanları toplantısının canlı yayınlanması, avukat Aslı Kazan'ın paylaşımlarında kendine şöyle yer buldu:

"Televizyonlarımız MHP’nin il ve ilçe başkanları toplantısını canlı yayınlarken aynı anda gerçekleşen HDP kongresini yok sayıyor. Çünkü basınımız tarafsız ve de siyasal partilerimiz eşit şartlarda çalışma yürütüyor. Oysa kongresi yayınlanmayan HDP, Meclis’in 3’üncü büyük siyasi partisiyken önemsiz toplantısı canlı yayınlanan MHP, Meclis’in 4’üncü partisi."

Salona birlikte girdiler

Kongrede görevi devredecek olan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile milletvekilleri salona birlikte girdi. Parti yöneticileri ve milletvekilleri salonda tur atarak partilileri selamladı. Selamlamaya “İnadına beraber inadına HDP” şarkısı eşlik etti.

Divan Eş Başkanlığı'na Beştaş ve Önder seçildi

Kongre Divan Eşbaşkanlığı’na Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, seçildi. Divan üyeliklerine ise Feleknas Uca, Garo Paylan ve Müslüm Doğan getirildi. Beştaş Kürtçe, Önder Türkçe birer konuşma yaptı. İki konuşmada da cezaevinde bulunan eş başkanlar ve milletvekilleri hatırlatıldı. Demirtaş’ın ismi büyük alkış aldı.



"Barışı armağan edememenin mahcubiyetini yaşıyoruz"

Divan Başkanı Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu. Demirtaş'ın, parti lideri olarak gönderdiği son mesajı şöyle:

"Halklarımızın derin krizler yaşadığı dönemde gerçekleştirdiğimiz kongremiz şimdiden hayırlı olsun. 15 aydan bu yana rehin alınmış olsak da kalbim olağan sıcaklığıyla kongre salonunda atıyor. Arkadaşlarım siyasi analizleri yapacağı için ben size kısa bir mesaj ileteceğim. Biran olsun desteğini esirgemeyen, bütün çalışma arkadaşlarıma, halkımıza, genç yoldaşlarıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında özel olarak yanımda duran eşime ve aileme özel olarak teşekkür ediyorum.

"Benim en büyük kaygım sizleri mahçup etmemektir. Bu kavganın öncülerinden biri olarak, mahçup hissediyorum. Çünkü bizler mezar taşında "halkına borçlu gitti" yazanların geleneğinden geliyoruz. Tam anlamıyla özgürlü ve tam anlamıyla demokrasi sağlanana kadar bu borç ödenmiş sayılmaz. Bu kongreyle birlikte, eş genel başkanlık görevimi başka arkadaşlarıma devrediyorum. Yeni eş genel başkanlarımızın öncülüğünde sizlere layık bir mücadele ortaya koymanın sözünü veriyorum. Birlikte eş genel başkanlık yapmaktan onur duyduğun Figen yoldaşıma ve onun şahsında tüm rehin alınan arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. HDP'lileri tutuklayarak, katlederek yıldıracaklarını, teslim alacaklarını zannedenler, boşa çabaladıklarını anlayacaklar. Biz devasa bir çınar gibiyiz. Çınarımızın her bir dalında Türkiye'nin bütün halkları özgürce yerini almıştır. HDP bütün kimlik ve inançların kendi partisine dönüşmüştür. HDP, Kapitalizmin en ağır sömürü koşullarına karşı gerçek bir emekçi partisi olmuştur. HDP artık kişilere bağlı olmayan kurumsal bir partiye dönüşmüştür.

"Partimiz parlamentarizme boğulmadan, şiddet dışı yöntemlerle demokratik mücadeleyi büyütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Direnişe karşı faşizmin yöntemi tutuklama olacaksa, bizi dolduracak yer bulamayacaklardır.

"Bizler her türlü şiddete ilkesel olarak karşı çıkarız. Israrla barış hemen şimdi demeye devam edeceğiz. AKP-MHP faşizminin Kürt halkını imha savaşını her yerde teşhir edeceğiz. HDP, AKP-MHP faşizminin kurmak istediği Türkiye'nin partisi değildir. HDP, hırsızların partisi de değildir. HDP, Türkiye'nin yoksullarının, yok sayılanlarının partisidir. Bizim hayal ettiğimiz Türkiye ile, faşizmin hayal ettiği Türkiye arasında büyük bir fark var.

"Yeni eş genel başkanlarımızın öncülüğünde kenetleneceğiz ve bu mücadeleyi büyüteceğiz. Beni tekrar genel başkan adayı olarak öneren yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak daha önce belirttiğim nedenlerle, siyasi ahlakım gereği görevimi bırakmam gerektiğini düşünüyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar mücadele eden tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum."

Pervin Buldan: “En zayıf barış bile bir günlük bir savaştan daha iyidir”

HDP'nin 3. Olağan Kongre'sinde eş genel başkan seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Pervin Buldan, "Ben, faili meçhullerin kol gezdiği bir zamanda babası katledildiği gün doğan bir evladın anası oldum. Ölüm nedir bildim. Zulüm nedir gördüm. Elimde sihirli bir program yok! Ama acı deneyimlerle edindiğim gerçek bir bilgi var. En zayıf barış bile bir günlük bir savaştan daha iyidir" dedi.

"Ey insanlığı tüketenler! Savaşı yüceltenler! İşte umudu ve barışı çoğaltanlar olarak buradayız" sözleriyle konuşmasına başlayan Buldan, "Eğer savaştan medet umanlar bir gün barışı ve yaşamı düşünme noktasına gelirlerse onlara, acısını yüreğine gömmüş binlerce ananın sesi ve uzatılan eli olmaya hazırım" ifadesini kullandı.

Buldan, "Barış nöbetçisi" olacağını belirterek, "Siyasi yaşantımı barış için aktif sorumluluklar alarak kinden ve intikam duygusundan uzak durarak bugüne getirdim. Bugünden sonra da bedeli ne olursa olsun bir barış nöbetçisi olarak devam edeceğim" diye konuştu.