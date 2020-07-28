“Personelimizin 2.testi pozitif çıktı, idari izinliydi”

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, belediyede görev yapan bir personelin 20 Temmuz’da döndüğü İstanbul seyahati sonrası ilk yapılan testinin negatif, ikinci testin ise pozitif çıktığını açıkladı, çalışanın 12 Temmuz’dan bu yana ‘idari izinli’ olduğunu ve ilgili süreçte belediye görev yapmadığını belirtti.

Başkan Benli ayrıca, söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibinin de Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydetti.

Başkan Benli’nin açıklaması şöyle:

“Gönyeli Belesiyesi’nde görev yapan bir personelinimiz 12 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’a seyahat etmiş, 20 Temmuz 2020’de ise ülkeye geri dönüş yapmıştır.

İlgili personelimiz, ülkeye dönüşte gerekli testlerini yaptırmış, ilk test sonuçları ‘negatif’ çıkmıştır.

İlgili çalışanımıza seyahati sonrasında yapılan ikinci testin pozitif sonuç verdiği öğrenilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi süreci başlatılmıştır.

Yurt dışı seyahati nedeniyle, ilgili personel, 12 Temmuz’dan bugüne izinli kabul edilmiştir ve hiçbir durumda, ilgili süreçte belediyede görev yapmamıştır.

Söz konusu kişinin, belediyemiz dışındaki temaslılarına yönelik takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.”