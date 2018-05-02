"Personel sorunu bir an önce yasal statüye kavuşturulmalı"

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Sendikası (Tel-Sen), kamuda çalışma barışının sağlanması adına, toplumda kanayan bir yara olarak duran geçici personel sorununun bir an önce yasal statüye kavuşması ve çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, kamuda geçici personel olarak çalışan kamu görevlilerinin çok uzun yıllardır asıl ve sürekli kadro görevlerini ifa ettiklerini, sürekli kamu görevlileri statüsündeki çalışanların görev yetki ve sorumluklarını yüklendiklerini ancak aynı sosyal haklara sahip olmadıklarını belirtti.

Soysan, 2014 yılından itibaren Kamu Görevlileri Yasası’ndan geçici memur statüsünün çıkartıldığını ancak yapılan bu değişikliğin kamudaki hizmetleri daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in vezne personeli ile birlikte yer aldığı yazılı ve görsel basında çıkan fotoğrafa dikkat çeken Soysan, fotoğraftaki vezne çalışanın da geçici personel olduğunu kaydetti.

Geçici Personel Yasasının Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu kaydeden Soysan, Mahkeme yargıçlarının bu konuda en doğru kararı vereceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti.