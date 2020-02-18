Dr. Dizdarlı'dan yeni hastane için 5 önemli soru



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi, doktor Bülent Dizdarlı, Türkiye'den gelen konuk heyetin "Yeni Hastane" vaadi için 5 kritik soru ortaya koydu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiş, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ziyarette “Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane yapılmasını hedefliyoruz" açıklaması yapmıştı.



Dr. Dizdarlı, 5 ktirit soruna yönelik, şu değerlendirmeyi de yaptı: "Bu beş sorunun ayrıntılı cevaplanması şarttır. Her gün yeni hastane yapmıyoruz. Doğrusunu yapmalıyız. Doğrusu yapıldığında kimsenin de itiraz edeceğini sanmıyorum. Zaten edecek olanın aklından zoru vardır derim. Ama hastane yapacağız diye de plansız programsız dalıp eldeki bulgurdan da olmamak lazımdır."

İşte Dizdarlı'nın 'yeni hastane'ye dair 5 sorusu

1- Yeri neresidir? Altyapı var mı?

Yeri neresidir? Mevcut hastanenin lokalizasyonunda mı olacaktır yoksa BRT arkasında seçilen alanda mı? Bu hastanenin BRT arkasına kurulacağı söyleniyor. Tüm şehirlerden bağlantı yolları olması gereken bu alanın alt yapısı var mıdır.? Bu alt yapı yoksa maliyeti nedir? Kim finanse edecektir? Bu günkü hastane terk edilecekse, çok değerli olan alan ne amaçla kullanılacaktır?

2- 600 yatağa sığmıyoruz, 500'e nasıl sığacağız?

Bizim şimdiki hastanemiz 550 yataklı . Zorlandık mı bunu 600e çıkarma şansımız var. Peki 600 yataklı hastaneye sığmayan toplum 500 yataklı bir hastaneye nasıl sığacak? Hastanenin planı yapıldı mı? Bu gün çok ihtiyaç duyulan yoğun bakım yatak sayısı artırıldı mı? Ameliyathane sayısı yeterli mi?

3- Personel, hekim, hemşire istihdamı ne olacak?

Nalbantoğlu hastanesini ( şimdiki yapıyı ) muhafaza edip ayrıca BRT arkasında ikinci bir hastane yapılacaksa, oraya personel hemşire hekim istihdam etme şansımız olacak mı? ( Zira orasının da ayrı mutfak çamaşırhane terzihane sedyeci labaratuvar ve kalifiye hemşire ihtiyacı olacaktır.) Bildiğim kadarı ile bu elemanların şu andaki devlet hastanemizde dahi eksikliği vardır ve bilinen sebeplerden ötürü istihdam yapılamamaktadır.

4- Şimdiki hastane kampüsü içinde olmaz mı?

Beş yüz yataklı yeni binanın çok katlı olarak şimdiki hastane kampüsü içinde yapılması düşünüldü mü? Bu sayede hem ciddi personel tasarrufu yapılabilirken hem ağır taşınma sendromundan kurtulunacaktır. Alan olarak şimdiki talasamia binasının ve barış ruh hastanesinin bulunduğu yeri öneririm. Bu binalar yıkılıp yerlerne çok katlı 500 yataklı birim yapılabilir. Barış Ruh Hastanesi de yolun öteki tarafındaki geniş alana tekrardan kurulabilir.

5- Hibe mi, hasta garantili mi?

Hastanenin, TC tarafından yapılacağı alenidir. Ama koşullar nedir? Hibe mi? Yoksa Türkiye’de ki Şehir hastaneleri modeli midir? Eğer ikincisiyse “Yıllık Garanti Hasta sayısı” gerçekçi olmalıdır. Aksi halde toplum ciddi bir borç bataklığına gömülebilir.