“Perşembe'ye kadar bekleyeceğiz”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Perşembe gününe kadar tüm ödemeler yapılmazsa eyleme devam edeceklerini söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Naimoğulları, Başbakanlıktan ‘netlik’ beklediğini ifade etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle geçtiğimiz Çarşamba Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) giderek eylem yapmıştı.

Dört günlük Bayram sürecinin araya girmesi ve resmi tatil nedeniyle eylemlerine ara verdiklerini duyurmuşlardı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, alınan ürünün yarısının bedelinin ödendiğini, kendilerinin 60 günlük alacağı, imalatçıların ise 75 günlük vereceği bulunduğunu kaydetmişti.