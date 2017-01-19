Peristerona Camii’nin restorasyonu için 500 bin Euro 

Güney Lefkoşa’ya bağlı Peristorana’da bulunan camiinin restorasyonun 500 bin Euro’ya mal olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Peristerona Camii’nin restorasyonu konusunun, dün gerçekleştirilen Kıbrıs Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Habere göre Kıbrıs Rum Eski Eserler Dairesi yetkilisi Filotheos konu hakkında yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk eski eserlerin, camilerin, mezarlıkların bakımı ve temizliği için bu yıl 355 bin 830 Euro harcanacağını ifade etti.

Filotheos, Peristerona Camii’nin restorasyonun, 2-3 yıl içerisinde, 500 bin Euro’ya mal olacağını da belirtti.

