KANAL SİM- Özel

Narenciye işi için ülkeye getirilen yaklaşık bin 600 işçi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’ye gönderilemeyen işçiler, isyan noktasına geldi. Kötü şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan işçiler, Türkiye’ye gitmek istediklerini belirterek, “Perişan haldeyiz” şeklinde konuştu.

Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyünde kalan mevsimlik işçiler Kanal SİM’e konuştu. Narenciye Kesim Ekipleri Birliği Üyesi Ferdi Çiçek ise Kanal Sim’e yaptığı açıklamada, hükümet ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin işçilerin peyderpey gönderileceğini söylediğini; ancak henüz bir sonuç alınamadığını söyledi.

7 eve 1 buzdolabı…

Mevsimlik işçi olarak ülkeye aileleri ile beraber gelen yaklaşık 20-25 gün önce işlerinin bittiğini ifade eden işçiler, 7 eve bir buzdolabı düştüğünü erzak ve paralarının kalmadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.