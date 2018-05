PERDE KAPANDI

NOKTA KONULDU... K-Pet Süper Lig’de 30 haftalık maraton bitti. 30 haftalık maraton sonucunda mutlu sona Yenicami ulaşırken, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy direk olarak lige veda eden ekipler oldu.

PLAY OUT MAÇLARI NEFES KESECEK... Süper Lig’de normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte gözler Play out maçlarına çevrildi. Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği, Gençlik Gücü ve Yalova’nın oynayacağı Play out maçları nefes kesecek.

TARİHLER AÇIKLANDI... Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Play out maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı. Mağusa Türk Gücü 11 Mayıs’ta kupada final maçını oynayacak olması sebebiyle maçlar 16, 19 ve 23 Mayıs’ta oynanacak.