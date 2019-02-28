Perde "Deli" ile açılıyor

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Bu yıl ilk defa uluslararası boyutta düzenlenecek olan festivalde 13 farklı tiyatro ekibi, toplamda 17 oyun sergileyecek. Yaklaşık bir ay sürecek olan tiyatro şöleni yarın (1 Mart 2019) Türkiye Maltepe Belediyesi Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla izleyicilere ‘merhaba’ diyecek.

Hulusioğlu “Yeni bir misyon üstlendik”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Yeni bir festivalimiz başlıyor. 9. Beşparmaklar ve 1. Uluslararası boyutuyla ilk kez düzenleyeceğimiz tiyatro festivalimizin ilk adımı. Çatalköy Belediyesi olarak yerel tiyatrolarımızın güçlendirilmesi ve tiyatronun halkımızla çok sağlıklı bir şekilde buluşturulup ileriye taşınılması misyonuyla bu yola çıktık. Bu yıl buna uluslararası boyut katarak ülkemizin tanıtımıyla ilgili bir misyon üstlenmek hedefi koyduk. O doğrultuda bu yıl programımızı yaptık. Türkiye ile birlikte Sırbistan, Fransa ve İtalya’dan tiyatro gruplarıyla birlikte uluslararası festival denemesi yapıyoruz. Ülkemizdeki hem ödenekli hem de amatör ama en az ödenekli kadar profesyonelce işlerini yapan tiyatro ekipleriyle kaliteli bir festival çıkartmak hedefiyle bu yıl organize olduk” dedi.

Atik: “Çok özel bir sürece girdik”

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman “9.’sunu gerçekleştiriyoruz ve 1. Uluslararası festivalimiz. Bu çok önemlidir. Şu anda uluslararası boyut düzeyinde bir deneme yapıyoruz. Çok güzel insanlarla çalıştık. Seyircimizin karşısına en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Arı gibi çalıştı arkadaşlar sağolsunlar. Özel bir sürece girdik” dedi.

Gündelik yaşantılar ne kadar tutkulu olabilir?

Festivalin açılışında gösterilecek olan “Deli” oyunu gündelik yaşantıların ne kadar tutkulu ve yıkıcı olduğunu izleyicilere anlatmaya çalışıyor. İnsanın hayata tutunmasını ya da ölümün eşiğinde dolaşmasını sağlayan nedir? gibi soruları akıllara getirmemizi sağlayan “Deli” sizleri insan doğasının karanlık delhizlerinde dolaşmaya davet ediyor.

Nikolay Gogol’un yazdığı, yönetmenliğini Kubilay Erdelikara’nın yaptığı oyunu Türkiye’den Maltepe Belediyesi Tiyatrosu izleyicilerle buluşturacak.

Festival Programı

13 farklı tiyatro ekibinin toplam 17 oyun sergileyeceği 1-27 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali ‘nin programı ise şu şekilde:

1 Mart 2019 Cuma

Deli

Maltepe Belediye Tiyatrosu / Türkiye

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

4 Mart 2019 Pazartesi

Yabancı Sesler

Silence Tiyatro / İtalya

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

7 Mart 2019 Perşembe

Şerefine İnsanoğlu

İskele Belediyesi Tiyatrosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

8 Mart 2019 Cuma

Karakondzule 99 (Savaş Karşıtı Kabare)

SAMTEATAR Topluluğu / Sırbistan

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

9 Mart 2019 Cumartesi

Şenlik Çıkmazı

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

11 Mart 2019 Pazartesi

Tilki ile Kirpi (Çocuk Oyunu)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 09.30- 10.30

13 Mart 2019 Çarşamba

Medea Belleği

Theatre Espace Marais/ Fransa

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

15 Mart 2019 Cuma

Hayrettin’in Sihirli Hıyarı

Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

17 Mart 2019 Pazar

Çökme Tehlikesi Var!

Çatalköy Belediye Tiyatro Su

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

19 Mart 2019 Salı

Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi (Çocuk Oyunu)

KKTC Devlet Tiyatroları

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 09.30- 10.30

21 Mart 2019 Perşembe

İkinci Caddenin Mahkumu

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

22 Mart 2019 Cuma

İkinci Caddenin Mahkumu

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

24 Mart 2019 Pazar

Ejderha Tepesi

Beyarmudu Bel. Güney Mesarya Halk Tiyatrosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

26 Mart 2019 Salı

Yıldız Olmak Kolay Mı?

Çatalköy Belediye Tiyatro Su

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

27 Mart 2019 Çarşamba

Yıldız Olmak Kolay Mı?

Çatalköy Belediye Tiyatro Su

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

Tüm oyunların bilet ve bilgisi için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Bilet fiyatları ise tam 10 Türk Lirası, öğrenci 5 Türk Lirası olarak belirlendi.