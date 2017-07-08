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PERA BÜYÜLEDİ

PERA BÜYÜLEDİ

‘PERA School of Performing Arts GAU’, “I’m” gösterimi ile sanatseverleri büyüledi

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‘PERA School of Performing Arts GAU’ tarafından “I’m” isimli gösterim ile sanatseverlerin de  izlencesine sunulduğu dans koreografileri, Spectrum GAÜ Uluslararası Kongre Salonu’nda özel bir sunum ile gerçekleşti.

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Dans sanatları gösterimleri konusunda nadir örneği bulunan biçimlerden; Sahnede “izleyici-dansçı içiçe”liğinin yaşandığı koreografiler büyük beğeni toplarken, dans sanatları yüksek eğitiminin önemli bir markası olan PERA’nın Öğrencileri, performansları ile göz doldurdu.

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‘PERA School of Performing Arts GAU’nun 2016-2017 Akademik Yılı boyunca aralıksız olarak sürdürdüğü zorlu eğitim ve çalışmalarının seçkin bir finali olan koreografilerin düzenlemeleri ise; Sevim Akpınar, Arianna Economou ve Tomislav English tarafından yapıldı.

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