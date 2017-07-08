PERA BÜYÜLEDİ

‘PERA School of Performing Arts GAU’ tarafından “I’m” isimli gösterim ile sanatseverlerin de izlencesine sunulduğu dans koreografileri, Spectrum GAÜ Uluslararası Kongre Salonu’nda özel bir sunum ile gerçekleşti.

Dans sanatları gösterimleri konusunda nadir örneği bulunan biçimlerden; Sahnede “izleyici-dansçı içiçe”liğinin yaşandığı koreografiler büyük beğeni toplarken, dans sanatları yüksek eğitiminin önemli bir markası olan PERA’nın Öğrencileri, performansları ile göz doldurdu.

‘PERA School of Performing Arts GAU’nun 2016-2017 Akademik Yılı boyunca aralıksız olarak sürdürdüğü zorlu eğitim ve çalışmalarının seçkin bir finali olan koreografilerin düzenlemeleri ise; Sevim Akpınar, Arianna Economou ve Tomislav English tarafından yapıldı.