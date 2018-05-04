Pencere takmaya gitti, soygun planladı

Lefkoşa’nın güneyinde, Strovos bölgesinde iki hafta önce işlenen çifte cinayetin 33 yaşındaki katil zanlısı bugün çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

Mahkeme, zanlının 2012 yılında Giorgos Hadjigeorgiou ve Dina Sergiou çiftinin evine pencere takmaya gittiğini ve soygunu o tarihte yapmaya karar verdiği öğrendi.

Cyprus Mail’in haberine göre; Mahkemede ifade veren polis cinayetin ardından bir pencerenin açık olduğunu, olay yerinde zanlıya ait olduğu tespit edilen bir kılıç, bir soba ve bir çift ayakkabı bulduklarını anlattı.

Polis, 33 yaşındaki zanlının gözaltına alındığında, “Her şey itiraf etmek isterim” dediğini belirtti.

Zanlının olaydan iki gün önce bir akrabasına, soygunu işleyeceğini ve “zengin” olacağını anlattığını ifade eden polis, ellerinde söz konusu akrabanın yazılı ifadesi olduğunu da söyledi.

Mahkeme 33 yaşındaki zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı aldı.