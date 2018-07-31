Pembe Hayat editörüne komşularından homofobik saldırı

Saldırıya maruz kalan aktivisti dinlemeyen polis, saldırganları Çayan Azadi hakkında şikayetçi olmaları için karakola götürdü.

bianet’e konuşan Çayan Azadi, “Sürekli gözetleniyorum ve tacize uğruyorum. Ortada bir nefret saldırısı ve haneye tecavüz var. Polis beni dinlemediği için avukatımla savcılığa başvuracağım” dedi.

Pembe Hayat’ın haberine göre, dün gece 23.30 civarında, yan apartmanda oturan bir kişi ve üst katında oturan kişi, Azadi’ye “ahlaksız, perdeni açık tutarsan evini gözetleriz”, “ibnesin, burada yerin yok” gibi hakaretlerde bulundu. Ardından bu kişiler Azadi’nin üzerine bıçakla yürüdü.

Olay yerine gelen kolluk kuvvetlerinin gelmesinin ardından saldırganlar “ibne zaten bu, evde çocuğumuz var, bunu görmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Polis de saldırıya maruz kalan kişiye “örf ve adetlerimizin hukukta yeri vardır, perdeni kapatmak zorundasın” dedi.

Saldırıya maruz kalan aktivistin şikayetini dinlemeyen polis, saldırganların Azadi’den şikayetçi olabilmeleri için polis aracıyla Esat Karakolu’na götürdü.

Çayan Azadi şöyle konuştu:

“Bu ilk kez yaşanan bir olay değil. Daha önce iki kere aynı kişiler tarafından perdemi kapatmamamla ilgili problem yaşadım. İşte olduğum saatlerde beni evde gördüklerini ve ‘ahlaksızlık’ yaptığımı iddia ediyorlar. Bu, sürekliliği olan sistematik bir tacizdir ve orada oturduğum süre boyunca devam edeceklerini belirtiyorlar.”