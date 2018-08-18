Pegasus DÖVİZLE uçuracak

Didem MENTEŞ

Pegasus Hava Yolu Şirketi, 4 Eylül tarihinden itibaren uçak biletlerini döviz kuru üzerinden hesaplanarak satılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Pegasus Kıbrıs Genel Müdür Yardımcısı İlkay Aslım, 4 Eylül itibariyle Kıbrıs hattı ücretlerinin Türkiye çıkışında USD, Kıbrıs çıkışında EURO olacak ücretlerin fiyatlandırılacağını belirterek, döviz kurlarındaki artışın ve düşüşün çok hızlı şekilde olması ve havayolu giderlerinin döviz kuru üzerinden olması nedeniyle şirketin böyle bir karar aldığını açıkladı.

Aslım: “Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle böyle bir karar alındı”

Günlük kura göre hesaplamaların yapılacağını, sisteme tanımlı USD ve EUR seviyeler günlük kurlardan dönerek ekranına TL olarak yansıyacağını aktaran Aslım, Pegasus’un yıllardır Türkiye- Avrupa uçak seferlerinde biletleri döviz kuru üzerinden ücretlendiğini, aynı uygulamanın 4 Eylül itibariyle Kıbrıs hattı üzerinden de yapılacağını dile getirdi.

“Kur düşerse uçak bileti fiyatları düşecek, kur yükselirse uçak bileti fiyatları yükselecek” diyen Aslım, havayolunun ana ücretlerinim ağırlıklı olarak döviz üzerinden yapıldığını belirtti.

Şuana kadar ülkeden çıkış ücretlerinin Euro kuru üzerinden olduğunu bu ücretlerin de günlük kur ile hesaplandığını aktaran Aslım, Pegasus’un dövizin dalgalanmasından kendisini korumak için bu yönde karar aldığını vurguladı.