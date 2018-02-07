Pedallar 3. kez çevriliyor

Hüseyin KIRAL

KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’ 9 Şubat 2018 Cuma günü başlıyor. 3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet turu 11 Şubat Pazar günü sona erecek. 12 ülkeden, 17 takımın yarışacağı 3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu için değişik ülkelerden takımlar bugünden itibaren adaya gelmeye başladı. 3 etap halinde, 17 takım ve aralarında dünya klasman sporcunun da bulunduğu 200’ye yakın bisikletçinin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Dünyanın önde gelen bisiklet turizmi merkezlerinden biri olmaya aday olan Kuzey Kıbrıs’ta bisikletçiler üç gün boyunca doğal parkurların yanı sıra, tarihi ve kültürel güzellikleri dolu coğrafi konumda pedal çevirecekler. KKTC Bisiklet Federasyonu bu yarışla, yarışa katılan dünyaca ünlü bisiklet sporcuları ve medya aracılığı ile Kuzey Kıbrıs bir kez daha dünyaya tanıtma şansı bulacak.

KKTC Bisiklet Milli Takımı yarışmada ‘Green Pedal’ olarak adlandırıldı

KKTC Bisiklet Federasyonu Genel sekreteri Ogün Hamzaoğulu tarafından verilen bilgiye göre, yarışmaya katılan her takım bir renkle anılacak. Böylece 3. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nda, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Milli Takımı ‘Green Pedal’ olarak anılacak ve o şeklide yarışacak. Green Pedal takımında şu sporcular yer alıyor; Enver Soyel, Kazım Beyoğlu, Hüseyin Ongün, Bilal Ceran, Hüseyin İlker Ercan, İsmet Pire, Mehmet Seyman ve Nicole Chithanu yer alıyor.

Güzergahlar açıklandı

3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nda 3 gün 3 ayrı etap koşulacak. 9 Şubat Cuma günü sabah saat 11.00'de Girne Belediyesi önünden yarışa başlayacak olan yarışmacıların yaklaşık olarak saat 14.00'de Girne Kapısı'ndaki bitişte olması bekleniyor.

Girne'den başlayacak yarış, Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt - Türkeli — Lefkoşa şeklinde olacak.

10 Şubat Cumartesi günü sabah yine saat 11.00'de başlayacak olan yarış bu kez Çatalköy Belediyesi önünde başlayacak. Yaklaşık 15.00 gibi bitişe ulaşması beklenilirken bitiş yine Girne Kapısı'nda olacak.

Çatalköy'den başlayacak yarış, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa şeklinde olacak.

11 Şubat Pazar günü koşulacak yarış olan kriteryum ise saat 12.00'de Girne Kapısı'nda başlayıp saat 13.00'de Girne Kapısı'nda tamamlanacak. Aynı gün günü 3. Etap yarışının yanısıra, 09.30 — 11.30 arası Gran Fondo yarışı düzenlenecek. Saat 11.00 — 11.30 saatleri arasında ise Halk sürüşü gerçekleştirilecek.