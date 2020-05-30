Pe100 Polietilen Borular

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PE100 boruları genellikle alt yapı ürünleri sınıfına giren yüksek performanslı ve kuvvetli dayanaklılığı son derece iyi olan içme suyu için kullanılan borulardır. Kalınlığı PE 40 yâda PE 80 göre daha kalın bir yapısı vardır. İç hacmi en büyük çapa sahiptir. PE borularının yoğunluk farkları artıkça mekanik değerleri de bir o kadar artış göstermektedir. PE100 borular genellikle rengi siyah ve mavi olarak karşımıza çıkar.

PE100 BORULARININ BİZE KATKILARI NELERDİR?

PE100 borularının esnek bir yapısı vardır bu sayede kullanımı ve kurulumu daha kolay bir yapıdadır.

PE100 borularında deprem yâda hareketler de kırılma meydana gelmez.

Her türlü zedelemeye veya çatlamaya dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Deniz suyu ve deniz hareketlerine uygundur deniz altına döşenmesinde sorun olmaz.

En az 50 yıl sıkıntısız kullanılır.

Güneş ışınlarına oldukça dayanıklılık sağlar.

Kimyasal maddelere karşı oldukça dirençlidir.

Kopma olmaz sızdırma gibi sorunlar yaşanmaz.

İlk zamanlar PE32 de başlayıp şuan PE125 için çalışmalar sürmektedir. Et kalınlığı artıkça çap değerinin artamadı anlamına gelmektedir. Buda ürünün maliyet avantajını yükselmesine neden olur.

Farklı basınçlara dayanaklılık gösterdiği için ham maddenin oluşumunda katkı sağlar. Proje uygun farklı basınçlarda da üretim sağlanmaktadır.

PE100 BORULARININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Yeraltı sularında ve içme suyu için kullanılır.

Tarımsal alanları sulamada kullanılır.

Denizlerde kullanılır.

Yangın suyunu yapma ve soğutmada kullanılır.

İlaç sanayide ve kimyasal alanda kullanılır.

Nehir ve göl sularında kullanılır.

Gıda ve balıkçılıkta kullanılır.

Atık sular ve birçok alanda kullanımı mevcuttur.

PE100 boruları geri dönüşüm için ideal bir boru tipidir ikinci kullanımı mevcuttur. Yoğunluk olarak su dan dan daha hafiftir.

Birçok birleştirme metodu vardır bunlar;

Alın kaynak metodu

Elektro füzyon kaynak

İtme soket kaynak

Ekstrüzyonlu kaynak olarak 4 tip kaynak metoduyla birleştirme yapılmaktadır.

PE100 boruları oldukça dayanıklı ve çatlamaya karşı dirençli borulardır. Bu boruları sizde inkor grup ayrılacağıyla elde edebilirsiniz. Size kaliteyi uyguna sunan yapısıyla kurumsallığını koruyan inkor PE100 borularını öneriyoruz. Altyapı, peyzaj, sulama, Telekom birçok alanda hizmet sunmaktadır.

İNKOR GRUP

Detaylı bilgiyi https://www.inkorgrup.com/tr-TR/ adresinden alabilirsiniz.