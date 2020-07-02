PCR'lar sonuçlanana kadar karantina

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2.07.2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs' tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, ülkemizde PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.