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PCR'lar sonuçlanana kadar karantina

PCR'lar sonuçlanana kadar karantina

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'ın güneyinden hava yoluyla gelenler de dahil olmak üzere yurt dışından gelişlerde PCR testler sonuçlanan kadar karantina zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2.07.2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs' tan  havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere,   deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, ülkemizde PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından  karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.

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