PCR testi ücreti: 300 TL güneye geçiş için Kıbrıslı Türklerin 300 TL'ye test yapabileceği açıklandı. UBP-HP Hükümeti, yurttaşlar için test ücretini 300 TL olarak belirledi.

Güneyde eğitim ve tedavi görenlerle çalışanlar ücretsiz test yaptırabilecek Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür "Test yaptırmak isteyenler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne başvurabilir" dedi.

Çaygür, yoğunluğa göre testlerin gün içinde ya da ertesi gün teslim edilebildiğini anımsatarak, PCR test sonuç kağıdının üzerine 300 TL’nin ödendiğine dair makbuzun çakılması gerektiğini kaydederek, vatandaşları makbuzu test sonucu ile birlikte taşımaları konusunda uyardı.

Müsteşar Çaygür, güneyde tedavi ve eğitim görenlerle çalışanların muafiyet belgesi olduğunu, onlara ücretsiz PCR testi yapılacağını anımsattı.

Çaygür, genetik laboratuvardaki çalışanların sayısını ve test kapasitesini artırdıklarını, test sayısını günde 200’lerden 600’lere çıkardıklarını belirtti.

Ali Çaygür, “Kapasitemizi artırdık. Dileyenler gidip Ayaktan Tanı Merkezi’nden testini yaptırabilir” dedi.